Κόσμος

Νότια Κορέα: 10 νεκροί και 60 τραυματίες από φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Κάποιοι εργάτες πήδηξαν από τα παράθυρα του εργοστασίου για να γλιτώσουν από τις φλόγες
Τουλάχιστον 10 νεκροί και περίπου 60 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων στη Νότια Κορέα
Σύννεφο καπνού από τη φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων στη Νότια Κορέα / πηγή φωτογραφίας Χ

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 60 άλλοι τραυματίστηκαν στη Νότια Κορέα αργά χθες (20.03.2026) το βράδυ ώρα Ελλάδας. Ο λόγος της τραγωδίας είναι φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην πόλη Ντετζόν.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap της Νότιας Κορέας, περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με 90 οχήματα έσπευσαν στον τόπο της φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Το εργοστάσιο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες βρίσκεται 140 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ.

Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, περίπου 170 εργάτες βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις.

Ορισμένοι πήδηξαν από τα παράθυρα για να γλιτώσουν από τις φλόγες.

 

 

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα, μέχρι στιγμής.

