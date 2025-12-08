Ρελάνς από την Paramount στο Netflix: Έκανε νέα προσφορά για την εξαγορά όλης της Warner

Την προσφορά των προσφορών έκανε η Paramount Skydance για την εξαγορά της Warner Brothers Discovery, επιδιώκοντας να ξεπεράσει εκείνη του Netflix για την αγορά των στούντιο και των streaming της εταιρείας.

Η Paramount, η οποία υποστηρίζεται από την οικογένεια δισεκατομμυριούχου Έλισον, δήλωσε ότι έκανε απευθείας προσφορά στους μετόχους 30 δολαρίων ανά μετοχή για να αποκτήσει ολόκληρη την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών τηλεοπτικών δικτύων της. Πρόκειται για προσφορά ύψους 100 δισ. δολάρια σε σχέση με εκείνη την προσφορά των 72 δισ. του Netflix.

Είπε ότι η πρότασή της ήταν μια «ανώτερη εναλλακτική» από αυτή του Netflix, παρέχοντας περισσότερα μετρητά προκαταβολικά στους μετόχους και μεγαλύτερη προοπτική έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι η Netflix συμφώνησε να καταβάλλει το ποσό των 72 δισ. δολαρίων ή 27,75 δολαρίων ανά μετοχή, σε μετρητά και μετοχές, για το στούντιο της Warner και την επιχείρηση streaming HBO Max, μετά τη διάσπαση της εταιρείας ψυχαγωγίας σε δύο κομμάτια, σύμφωνα με τη συμφωνία που ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Παρασκευή (05.12.2025).

Γιατί η Warner προτίμησε αρχικά τη Netflix

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner πρόσφατα έδωσε το «πράσινο φως» στη Netflix, κρίνοντας ότι η πρότασή της προσφέρει μεγαλύτερη βεβαιότητα όσον αφορά την ταχεία υπογραφή, την αντοχή σε ρυθμιστικούς ελέγχους και την ομαλή ολοκλήρωση της συμφωνίας σύμφωνα με τους όρους που απαιτεί η WBD.

Όπως ανέφερε πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις, η επιλογή της Warner δεν βασίστηκε αποκλειστικά στην αποτίμηση, αλλά κυρίως στη βεβαιότητα ότι η Netflix μπορεί να φέρει εις πέρας τη συμφωνία χωρίς καθυστερήσεις ή ρυθμιστικά εμπόδια.

Η επιθετική πρόταση της Paramount ανοίγει ένα νέο, απρόβλεπτο κεφάλαιο στη μάχη για έναν από τους μεγαλύτερους και ιστορικότερους ομίλους ψυχαγωγίας στον κόσμο. Η στάση των μετόχων της WBD και πιθανές αναπροσαρμογές από τη Netflix αναμένεται να καθορίσουν την έκβαση του μεγαλύτερου deal στη βιομηχανία ψυχαγωγίας.

«Είμαστε εδώ για να ολοκληρώσουμε ό,τι ξεκινήσαμε», δήλωσε ο επικεφαλής της Paramount Ντέιβιντ Έλισον τη Δευτέρα στο «Squawk on the Street» του CNBC. «Βάλαμε την εταιρεία στο παιχνίδι».

Η Paramount έχει επανειλημμένα υποστηρίξει στο διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery ότι η διατήρηση της εταιρείας ως ενιαίου συνόλου εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των μετόχων της.

Στελέχη της Paramount σχεδιάζουν επίσης να υποστηρίξουν ότι η δική τους συμφωνία θα έχει πολύ συντομότερη διαδικασία έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές, λόγω του μικρότερου μεγέθους της εταιρείας και της φιλικής σχέσης με τη διοίκηση Τραμπ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τα σχετικά θέματα.

«Έχουμε κάνει εξαιρετικές συζητήσεις με τον Πρόεδρο για αυτό, αλλά δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους του», δήλωσε ο Έλισον τη Δευτέρα.

Η προτεινόμενη εξαγορά από τη Netflix έχει ήδη εγείρει ζητήματα ανταγωνισμού, ιδίως λόγω του συνδυασμού δύο από τις πιο κυρίαρχες πλατφόρμες streaming. Το CNBC μετέδωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση Τραμπ παρακολουθεί τη συμφωνία με «σκεπτικισμό», ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι παράγοντες μερίδιου αγοράς θα μπορούσαν να αποτελέσουν «πρόβλημα» και ότι θα έχει «λόγο στην απόφαση».