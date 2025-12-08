Τρίζει το deal Netflix – Warner Bros μετά τη σφήνα της Paramount με προσφορά 108 δισ. δολάρια

Στην αντεπίθεση πέρασε η Paramount – εταιρεία με διασυνδέσεις με τον Τραμπ – για την εξαγορά της Warner Bros βάζοντας μια πρώτης τάξεως τρικλοποδιά στο Netflix. Η κόντρα έχει πλέον φουντώσει για τα καλά, οι δύο «γίγαντες» του θεάματος σφάζονται στα πόδια της Warner, και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποιος θα βγει νικητής από αυτή τη μάχη που απειλεί να ανατρέψει τα δεδομένα ολόκληρης της βιομηχανίας ψυχαγωγίας.

Συγκεκριμένα η Paramount Skydance έκανε μια επιθετική προσφορά αξίας 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Warner Bros Discovery (WBD) σε μια ύστατη προσπάθεια να ξεπεράσει σε προσφορά το Netflix. Η προσφορά για την εξαγορά της, έγινε λίγες μόλις μέρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας της Warner με το Netflix – μια κίνηση που μπορεί να ανατρέψει εντελώς τα δεδομένα στον χώρο της ψυχαγωγίας και του θεάματος.

Η προσφορά της Paramount για την εξαγορά της Warner Bros Discovery ανέρχεται στα 108 δισ. δολάρια ή περίπου 30 δολάρια ανά μετοχή, ενώ η αντίστοιχη του Netflix ήταν στα 82,7 δισ. ή 27,7 δολάρια ανά μετοχή. Επίσης, η προσφορά της Paramount αφορά το σύνολο της Warner Bros – η οποία είναι ιδιοκτήτρια δικτύων όπως τα CNN, TBS και HGTV, καθώς και του HBO Max – ενώ του Netflix ενδιαφέρεται μόνο για τα στούντιο του Χόλιγουντ και την επιχείρηση streaming.

«Οι μέτοχοι της WBD αξίζουν την ευκαιρία να εξετάσουν την ανώτερη προσφορά μας σε μετρητά για τις μετοχές τους σε ολόκληρη την εταιρεία», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον. «Η δημόσια προσφορά μας, η οποία έχει τους ίδιους όρους με αυτούς που προσφέραμε ιδιωτικά στο διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery, προσφέρει ανώτερη αξία και έναν πιο σίγουρο και γρήγορο δρόμο προς την ολοκλήρωση».

Η «ντρίπλα» της Paramount και ο ρόλος του Τραμπ

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, η Paramount, μητρική εταιρεία της CBS, της MTV και άλλων επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, ξεκίνησε τη «μάχη» πριν από αρκετούς μήνες, όταν υπέβαλε αρκετές προσφορές για την Warner Bros. Η εταιρεία αποφάσισε να βγει προς πώληση τον Οκτώβριο, μετά από αρκετούς γύρους προσφορών από τη Netflix και την Comcast.

Σημειώνεται πως η κινητικότητα για την εξαγορά της Warner Bros. έχει εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο ένα τέτοιο mega deal θα μπορούσε να επηρεάσει τη βιομηχανία του κινηματογράφου και του streaming ενώ εκφράστηκαν και έντονες ανησυχίες για το μονοπώλιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή (07.12.2025) πως παρακολουθεί το ζήτημα και πρόσθεσε πως το Netflix έχει ήδη αποκτήσει «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς», συμπληρώνοντας «αυτό θα μπορούσε να γίνει πρόβλημα».

Σύμφωνα με το CNBC, στελέχη της Paramount υποστηρίζουν ότι η πρόταση τους για την Warner θα έχει πολύ συντομότερη διαδικασία έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές, δεδομένου του μικρότερου μεγέθους της εταιρείας και της φιλικής σχέσης της με την κυβέρνηση Τραμπ.

«Είχαμε εξαιρετικές συζητήσεις με τον Πρόεδρο σχετικά με αυτό, αλλά δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους του» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Paramount Skydance, Ντέιβιντ Έλισον.

Ο Ντέιβιντ Έλισον χαρακτήρισε την πρόταση του Netflix ως «κατώτερη» και δήλωσε ότι η απόφαση της Warner να διασπαστεί σε δύο εταιρείες, «είναι αβάσιμη».

«Είμαστε εδώ για να ολοκληρώσουμε ό,τι ξεκινήσαμε», δήλωσε ακόμα ο επικεφαλής της Paramount Ντέιβιντ Έλισον τη Δευτέρα στο «Squawk on the Street» του CNBC. «Βάλαμε την εταιρεία στο παιχνίδι».

Η Netflix συμφώνησε να πληρώσει στην Warner Bros. Discovery 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια εάν η συμφωνία δεν εγκριθεί, σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε την Παρασκευή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Η Warner Bros. Discovery δήλωσε ότι θα πληρώσει 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση εάν αποφασίσει να ακυρώσει τη συμφωνία για να επιδιώξει μια διαφορετική συγχώνευση.

Οι μετοχές της Paramount σημείωσαν άνοδο περίπου 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές τη Δευτέρα. Οι μετοχές της Warner Bros. Discovery σημείωσαν άνοδο περίπου 6%, ενώ οι μετοχές του Netflix σημείωσαν ελαφρώς πτώση.

Μένει να δούμε ποια θα είναι η απάντηση της Netflix.