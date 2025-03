Ντόναλντ Τουσκ: «500 εκ. Ευρωπαίοι ζητούν από 300 εκ. Αμερικανούς να τους προστατεύσουν από 140 εκ. Ρώσους»

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, επανέλαβε σήμερα ότι η Δύση πρέπει να αντισταθεί στον «εκβιασμό και την επιθετικότητα» της Ρωσίας, καλώντας για ενότητα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ για την Ουκρανία.

Αυτό θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, «ότι η Δύση δεν έχει καμία πρόθεση να υποκύψει στον εκβιασμό και την επιθετικότητά του», είπε ο Ντόναλντ Τουσκ, προσθέτοντας ότι «πρέπει να γίνουν τα πάντα για να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ μιλούν με μία φωνή».

Ο Τουσκ χαρακτήρισε την πρόσφατη σύνοδο κορυφής στο Λονδίνο ως «ιστορική» και τόνισε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σημαντική πρόκληση που εκτείνεται πέρα ​​από την ΕΕ και την Ουκρανία. Επανέλαβε ότι η Ρωσία είναι ο ξεκάθαρος επιτιθέμενος στη σύγκρουση.

Παράλληλα τόνισε πως οι ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας δήλωσαν έτοιμοι να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες. Πρόσθεσε ότι όλοι οι ηγέτες στη σύνοδο του Λονδίνου εξέφρασαν την επιθυμία οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρές.

Επανέλαβε ότι η Πολωνία, ως ηγέτης του ΝΑΤΟ στις αμυντικές δαπάνες, χαιρετίζει το γεγονός ότι περισσότερες χώρες κινούνται πέρα ​​από τις δηλώσεις για να ενισχύσουν τις συνεισφορές τους.

Απέρριψε επίσης τις ανησυχίες για ένα διαρκές χάσμα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, επιμένοντας ότι οι διατλαντικοί δεσμοί πρέπει να παραμείνουν ισχυροί. «… ανεξάρτητα από τα συναισθήματα που μπορεί να νιώσουμε, θέλουμε οι διατλαντικές μας σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρές», σημείωσε.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός επίσης, φθάνοντας νωρίτερα στο Λονδίνο προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν και να συνειδητοποιήσει μια παγκόσμια δύναμη.

