Ντόναλντ Τραμπ: «Αποκαλύψαμε απάτες και σπατάλες δισεκ. δολαρίων – Πολιτικοποιημένοι δικαστές θέλουν να μας σταματήσουν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε σήμερα (11.02.2025) σφοδρή επίθεση στους «πολύ πολιτικοποιημένους δικαστές» που μπλοκάρουν μερικές από τις αποφάσεις του, όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, που του ανήκει.

«Βρήκαμε δισεκατομμύρια δολάρια από απάτες, σπατάλες και υπεξαιρέσεις, ερευνώντας την κακοδιαχείριση της κυβέρνησής μας. Τώρα, ορισμένοι ακτιβιστές και άκρως πολιτικοποιημένοι δικαστές θέλουν να μας καθυστερήσουν ή να μας σταματήσουν», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ

«Αν χάσουμε την ορμή μας, αυτό θα ήταν πολύ άσχημο στον αγώνα μας για την αναζήτηση της αλήθειας (…) Απομένουν πολλά να ανακαλύψουμε ακόμα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες», πρόσθεσε.

Ένας από τους στενότερους συνεργάτες του στον Λευκό Οίκο, ο Στίβεν Μίλερ, έγραψε επίσης στην πλατφόρμα Χ ότι «αν ένας τοπικός δικαστής ήθελε να ελέγξει την εκτελεστική εξουσία, δεν είχε παρά να θέσει υποψηφιότητα για να γίνει πρόεδρος».

Δικαστές έχουν μπλοκάρει την εφαρμογή πολλών διαταγμάτων του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να διευρύνει τις εξουσίες του όσο το δυνατόν περισσότερο απέναντι στους δικαστικούς θεσμούς αλλά και στο Κογκρέσο.

Billions of Dollars of FRAUD, WASTE, AND ABUSE, has already been found in the investigation of our incompetently run Government. Now certain activists and highly political judges want us to slow down, or stop. Losing this momentum will be very detrimental to finding the TRUTH,…