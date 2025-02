Ντόναλντ Τραμπ – Εμανουέλ Μακρόν: Τρεις ατελείωτες χειραψίες που έγραψαν ιστορία

Οι συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμανουέλ Μακρόν δεν περνούν ποτέ απαρατήρητες και δίνουν πάντα τροφή για σχόλια και αναλύσεις.

Η ιστορία των δυο ηγετών πηγαίνει πίσω στο 2017 όταν ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του θητεία βρέθηκε στο Παρίσι για τους εορτασμούς της 14ης Ιουλίου. Περπατώντας στην Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων ο Τραμπ κρατούσε το χέρι κάνοντας χειραψία στον Μακρόν για 29 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Ο υψηλόσωμος Πρόεδρος των ΗΠΑ σχεδόν έλιωσε το χέρι του Γάλλου Προέδρου ο οποίος μάταια προσπαθούσε να απαγκιστρωθεί και στριφογύριζε.

Ακολούθησε το 2024 όταν αφού είχε εκλεγεί για την δεύτερη θητεία του ο Τραμπ βρέθηκε και πάλι στο Παρίσι για να συναντήσει τον Μακρόν στο Ελιζέ. Εκεί στην υποδοχή του η χειραψία έγινε σε δυο δόσεις με τον «πονηρό» Τραμπ να βάζει το χέρι του πάνω από εκείνο του Μακρόν, μια κίνηση κυριαρχίας που κάνει συχνά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Και ήταν και η χθεσινή (24/02/25) συνάντηση των δυο ηγετών στον Λευκό Οίκο. Και μπορεί ο Τραμπ να μην υποδέχθηκε τον Μακρόν στην εξώπορτα του, ωστόσο τον ξεπροβόδισε. Και εκεί ο Γάλλος Πρόεδρος παραλίγο να φύγει με κάταγμα στο χέρι.

Η χειραψία κράτησε πάνω από 10 δευτερόλεπτα με τον Μακρόν να προσπαθεί να ξεφύγει και πάλι από τον Τραμπ. Μια σχέση που κρατάει χρόνια.

The Trump and Macron handshake battle has received yet another update.



