Ντόναλντ Τραμπ για τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη: «Πρόκειται για τραγωδία – αποτέλεσμα εχθρικής αντίστασης Δημοκρατικών»

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει πως ο θάνατος του 37χρονου νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι από τα πυρά ομοσπονδιακών αστυνομικών της ICE στη Μινεάπολη, στις ΗΠΑ, είναι μια «τραγωδία» αλλά αποτελεί αποτέλεσμα της «σκόπιμης και εχθρικής αντίστασης» των Δημοκρατικών.

Συνεχίζει να στηρίζει τους πράκτορες της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ), ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι έχουν σκοτώσει δύο Αμερικανούς πολίτες στη Μινεσότα μέσα σε δύο εβδομάδες. Πρώτο θύμα ήταν η 37χρονη Ρενέ Γκουντ, μητέρα 2 παιδιών την οποία πυροβόλησαν μέσα στο αυτοκίνητό της στις 7 Ιανουαρίου. Δεύτερο θύμα ήταν ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι, ο οποίος δέχτηκε πάνω από 10 σφαίρες κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Μινεάπολη στις 24 Ιανουαρίου.

Τα γεγονότα αυτά έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στη Μινεάπολη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται να βρίσκεται υπό καθεστώς αυξανόμενης πίεσης, δεδομένων των δηλώσεων από πολιτικούς αντιπάλους, αλλά και δεδομένων της δικαστικής τροπής που παίρνουν οι υποθέσεις.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «δεν θέλει να βλέπει ανθρώπους να τραυματίζονται ή να σκοτώνονται στους δρόμους, αλλά απαιτεί το τέλος της αντίστασης και του χάους» σε σχέση με την πολιτική των απελάσεων μεταναστών.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια καλή τηλεφωνική συνομιλία με τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτς και ότι οι δύο τους θέλουν να συνεργαστούν για να βελτιώσουν την κατάσταση στη Μινεσότα, όπου πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ σκότωσαν τους δύο 37χρονους Αμερικανούς πολίτες.

«Ήταν μια πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία και, στην πραγματικότητα, φαινόταν να είμαστε σε παρόμοιο μήκος κύματος», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. «Η εγκληματικότητα έχει μειωθεί πολύ, αλλά τόσο ο κυβερνήτης Γουόλτς όσο και εγώ θέλουμε να κάνουμε καλύτερη την κατάσταση!», πρόσθεσε.

Η ICE έπρεπε να προστατεύσει τον εαυτό της – κάτι που δεν είναι εύκολο!

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στην τελευταία δολοφονία ενός Αμερικανού πολίτη από την ICE στο Μινεάπολη με για την «διαφθορά των Δημοκρατικών», όπως ανέφερε.

Ο Τραμπ έγραψε μια ανάρτηση στο Truth Social λιγότερο από δύο ώρες μετά τη δολοφονία ενός 37χρονου νόμιμου κατόχου όπλου από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Η ανάρτηση συνοδευόταν από μια φωτογραφία του όπλου που έφερε το θύμα.

«Αυτό είναι το όπλο του δράστη, γεμάτο (με δύο επιπλέον γεμιστήρες!) και έτοιμο για χρήση – Τι σημαίνει αυτό; Πού είναι η τοπική αστυνομία; Γιατί δεν τους επιτράπηκε να προστατεύσουν τους αξιωματικούς της ICE; Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης τους απέσυραν;», άρχιζε η ανάρτηση.

«Αυτό είναι το όπλο του δράστη, γεμάτο (με δύο επιπλέον γεμιστήρες!) και έτοιμο για χρήση – Τι σημαίνει όλο αυτό; Πού είναι η τοπική αστυνομία; Γιατί δεν τους επιτράπηκε να προστατεύσουν τους αξιωματικούς της ICE; Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης τους απέσυραν; Αναφέρεται ότι σε πολλούς από αυτούς τους αστυνομικούς δεν επιτράπηκε να κάνουν τη δουλειά τους, ότι η ICE έπρεπε να προστατεύσει τον εαυτό της – κάτι που δεν είναι εύκολο! Γιατί η Ilhan Omar έχει 34 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό της;

Και πού είναι τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από την κάποτε μεγάλη πολιτεία της Μινεσότα; Βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση λόγω μαζικής οικονομικής απάτης, με δισεκατομμύρια δολάρια να λείπουν, και παράνομους εγκληματίες που τους επιτράπηκε να διεισδύσουν στην πολιτεία μέσω της πολιτικής ανοιχτών συνόρων των Δημοκρατικών. Θέλουμε τα χρήματα πίσω, και τα θέλουμε πίσω, ΤΩΡΑ. Αυτοί οι απατεώνες που έκλεψαν τα χρήματα θα πάνε στη φυλακή, όπου τους αξίζει! Αυτό δεν διαφέρει από μια πραγματικά μεγάλη ληστεία τράπεζας.

Πολλά από αυτά που βλέπετε είναι μια ΚΆΛΥΨΗ για αυτή την κλοπή και απάτη. Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκίνησαν την εξέγερση, με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους! Αντ’ αυτού, αυτοί οι υποκριτικοί πολιτικοί ανόητοι θα έπρεπε να αναζητούν τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από τον λαό της Μινεσότα και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ICE ΝΑ ΚΆΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ! 12.000 παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες, πολλοί από τους οποίους βίαιοι, έχουν συλληφθεί και απομακρυνθεί από τη Μινεσότα. Αν ήταν ακόμα εκεί, θα βλέπατε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό που βλέπετε σήμερα!», έγραψε ο Αμερικανό πρόεδρος.