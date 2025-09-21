Ντόναλντ Τραμπ: «Η Αμερική πενθεί και είναι σε σοκ» – Η έντονη ομιλία στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ

Σε μια πολύωρη νεκρώσιμη τελετή στο State Farm Stadium, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και χιλιάδες Αμερικανοί, αποχαιρέτησαν το βράδυ της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) τον δολοφονημένο συντηρητικό influencer Τσάρλι Κερκ.

Σε ένα κατάμεστο στάδιο -με περισσότερες από 60.000 θέσεις- στην Αριζόνα, ο Ντόναλντ Τραμ μίλησε για τον Τσάρλι Κερκ που δολοφονήθηκε στα 31 χρόνια του, στις 10/9/25, με μια σφαίρα στο λαιμό, την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της δυτικής πολιτείας Γιούτα. Ένα δραματικό γεγονός που αναζωπύρωσε βαθιές πολιτικές ρωγμές στη χώρα…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σήμερα η Αμερική πενθεί και είναι σε σοκ. Ο Τσάρλι δολοφονήθηκε από ένα τέρας γιατί έλεγε την αλήθεια. Δολοφονήθηκε γιατί ζούσε γενναία. Έκανε ό,τι είναι σωστό για το έθνος μας. Κι έτσι έγινε αθάνατος για την ελευθερία της Αμερικής. Κανείς μας δεν θα το ξεχάσει» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας την ομιλία του.

«Όταν ήταν 18 ετών, αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του για τους νέους. Αυτός ο νεαρός από το Ιλινόι ξεκίνησε έναν οργανισμό, που τώρα θα γίνει καλύτερος και μεγαλύτερος». «Μου έλεγε συνέχεια: Κύριε έχουμε μια χώρα να σώσουμε…» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Τι φρικτή στιγμή! Ήμουν στο οβάλ γραφείο όταν το έμαθα (σ.σ. ότι δολοφονήθηκε). Τους έδιωξα όλους από το γραφείο» περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τη μέρα που δολοφονήθηκε, τον είχαν ενημερώσει ότι ήταν στο πλήθος πολέμιοί του και ήταν χαρούμενος γιατί πίστευε ότι μπορούσε να τους πείσει. Είπε: Δεν είμαι εδώ για να τους πολεμήσω αλλά για να τους προσεγγίσω. Εγώ δεν είμαι σαν τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Πριν δολοφονηθεί, είχε δεχθεί απειλές αλλά δεν ανησυχούσε για αυτές. Ήξερε το ρίσκο αλλά δεν έκανε ποτέ πίσω».

Ο Τραμπ, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην στιγμή που ανέβηκε ξανά στην εξουσία, τονίζοντας ότι ο Τσάρλι Κιρκ βοήθησε σε αυτό.

«Δεν άξιζε τέτοιο θάνατο. Η δολοφονία του ήταν μια επίθεση στο έθνος μας. Στις ΗΠΑ… Η σφαίρα στόχευσε όλους μας. Ο Τσάρλι σκοτώθηκε για τις ιδέες που όλοι σε αυτή την αρένα πιστεύουμε» είπε ο Τραμπ για να συμπληρώσει: «Ο Τσάρλι μας κοιτάζει από εκεί πάνω και λέει: Ένα μεγάλο πλήθος από πατριώτες».

«Ο δολοφόνος του συνελήφθη και ελπίζω να έχει την μέγιστη τιμωρία. Το υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά και για άλλους που ενθαρρύνουν την βία. Τις τελευταίες 11 μέρες ακούμε ιστορίες με ανθρώπους που επικροτούν τον φόνο. Απίστευτο. Είναι μεγάλοι χαμένοι…

Οι ίδιοι μίλησαν για φασισμό, για την ακύρωση ενός late night show. Ο παρουσιαστής δεν είχε ταλέντο ούτε ακροαματικότητα» είπε ο Τραμπ αφήνοντας αιχμές για το «κόψιμο» του show του Τζίμι Κίμελ και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει.

«Πενθούμε για έναν φίλο και ηγέτη που χάσουμε» είπε ο Τραμπ.

«Τσάρλι θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για όσα έκανες. Ο Θεός να ευλογήσει τις ΗΠΑ» είπε ο Τραμπ και κάλεσε την χήρα του Κερκ στη σκηνή. Την υποδέχθηκε με μια αγκαλιά…

«Σας ευχαριστώ όλους» είπε ο Τραμπ κλείνοντας την ομιλία του, στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ.

Είχε προηγηθεί ο ομιλία της χήρας του Κερκ που έκανε όλο το στάδιο να δακρύσει, την στιγμή που είπε ότι συγχωρεί τον δολοφόνο του.

Η χήρα του, η Έρικα Κερκ, η οποία αναλαμβάνει επικεφαλής της Turning Point USA, της νεολαιίστικης οργάνωσης της οποίας υπήρξε συνιδρυτής ο υπερσυντηρητικός διαμορφωτής της κοινής γνώμης, «άγγιξε» περισσότερο από όλους το κοινό στο στάδιο Στέιτ Φαρμ στο Γκλέντεϊλ, χωρητικότητας 63.000 θέσεων, με δυνατότητα επέκτασης σε περισσότερες από 73.000 θέσεις.

Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν στην κηδεία του Τσάρλι Κερτ μέσα από το live του newsit.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο αντιπρόεδρός του, που ήταν πολύ φίλος με τον Τσάρλι Κερκ, αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, πήραν τον λόγο σε αυτό τον φόρο τιμής στον Κερκ, που άρχισε στις 11 το πρωί τοπική ώρα (9 το βράδυ ώρα Ελλάδας). Παρών και ο Έλον Μασκ, ο οποίος μάλιστα «πιάστηκε» από τις κάμερες να κάθεται μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο και να συνομιλούν.

NEW: President Trump and Elon Musk were spotted sitting together and chatting during a surprise reunion at Charlie Kirk’s memorial. pic.twitter.com/5asd3mTiJF — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

Νωρίτερα, ο Μασκ, είχε κάνει ανάρτηση στο Χ δηλώνοντας περήφανος που ήταν στην κηδεία του Κερκ, ανεβάζοντας και βίντεο από τον κατάμεστο χώρο.

Every seat in this giant arena that isn’t roped off for security is packed to the ceiling. Honored to be here.



All for Charlie Kirk. pic.twitter.com/NDK6sDuqLa — Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2025

Χιλιάδες Αμερικανοί έφτασαν στο στάδιο πριν ξημερώσει για να βρεθούν στην τελετή

Πριν καν ξημερώσει, χιλιάδες άνθρωποι, μερικοί ταξίδεψαν από μακριά, σχημάτιζαν ουρά για να τιμήσουν τη μνήμη του Τσάρλι Κερκ.

Παρότι απαγορεύτηκε οι άνθρωποι να έχουν τσάντες για λόγους ασφαλείας, πολλοί μέσα στο πλήθος φρόντισαν να ντυθούν με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, σύμφωνα με τις οδηγίες των διοργανωτών, φορούσαν κόκκινα καπελάκια “Make America Great Again” ή μπλουζάκια που έγραφαν “Είμαι ο Τσάρλι Κερκ”.

“Τον θεωρώ ως έναν μάρτυρα για τον Χριστό”, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 44χρονη Τεξανή Μόνικα Μιρέλες, η οποία οδήγησε σχεδόν 12 ώρες για να παραστεί στην τελετή. “Ήταν το τέλειο παράδειγμα του τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως Χριστιανοί, να είμαστε γενναίοι και να κάνουμε την φωνή μας να ακούγεται. Είναι τόσο λυπηρό που σιώπησε”, λέει αυτή η νοσηλεύτρια μεξικανικής καταγωγής που συμφωνούσε “100%” με όσα έλεγε ο Κερκ κατά της έκτρωσης και της παράτυπης μετανάστευσης.

Στο Φοίνιξ, έξω από την έδρα της Turning Point USA, η Πάτι Πετέκ, μια 53χρονη συνταξιούχος αστυνομικός που οδήγησε για πέντε και πλέον ώρες από το Λος Άντζελες, φορώντας κόκκινο καπελάκι με το σύνθημα “Make America Great Again”, δήλωσε το Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι περιμένει ένα μήνυμα ενότητας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

“Ελπίζω απλά να βγει κάτι καλό από όλα αυτά, ότι οι άνθρωποι θα είναι έχουν περισσότερη ανεκτικότητα και θα είναι περισσότερο διατεθειμένοι να δεχτούν τον διάλογο, τη συνομιλία και τη συζήτηση, δήλωσε η Ρεπουμπλικανή ψηφοφόρος.