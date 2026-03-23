Ντόναλντ Τραμπ: Η περιήγηση στο Graceland, το σπίτι του Έλβις Πρίσλεϊ και η αμήχανη στιγμή

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε τη Δευτέρα το Μέμφις και έκανε στάση στην ιστορική κατοικία του Έλβις Πρίσλεϊ, το θρυλικό Graceland, μετά από συμμετοχή του σε σύσκεψη για την ασφάλεια και την εγκληματικότητα.

Μιλώντας νωρίτερα σε στελέχη της Εθνοφρουράς και των ομοσπονδιακών αρχών, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χαρακτηριστικά «Αγαπώ τον Έλβις!», ανακοινώνοντας ότι θα επισκεφθεί το σπίτι του θρυλικού καλλιτέχνη, Έλβις Πρίσλεϊ.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, εκτός από τον πόλεμο στο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θυμήθηκε ότι η πρώτη του σκέψη, πριν από μήνες, όταν προτάθηκε η πρωτοβουλία της κυβέρνησής του Memphis Safe Task Force για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, ήταν πως το Μέμφις είναι η πόλη όπου βρίσκεται το εμβληματικό σπίτι του Πρίσλεϊ. Ανέφερε στο κοινό ότι «αγαπούσε» τον Πρίσλεϊ, αλλά δεν τον είχε γνωρίσει ποτέ.

BREAKING: President Trump visits Graceland, home of Elvis Presley. pic.twitter.com/YoWP2AD933 — Ryan Fournier (@RyanAFournier) March 23, 2026

«Γνώρισα τον Σινάτρα. Τους ήξερα όλους. Δεν γνώρισα ποτέ τον Έλβις», είπε ο Τραμπ. «Μερικές φορές νιώθω ότι θα έπρεπε να πω μικρά ψέματα ότι τον γνώριζα… Αγαπώ τον Έλβις, αλλά δεν τον γνώρισα ποτέ. Αλλά θα πάω να δω το Graceland μετά από αυτό».

.@POTUS at Graceland: I’m a big fan of Elvis — who isn’t, right? — but his music is incredible. His life was complicated, but he was terrific, and he was born with a voice that he never lost. pic.twitter.com/b7L0c47wTe — GOP Media (@GOP_Media) March 23, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν ακόμη σχετικά άγνωστος ως επιχειρηματίας ακινήτων όταν ο Έλβις πλησίαζε στο τραγικό τέλος της ζωής του, έχει στο παρελθόν συγκρίνει τον εαυτό του με τον άνθρωπο που οι θαυμαστές αποκαλούν απλά «Ο Βασιλιάς». Πέρυσι, μάλιστα, δημοσίευσε μια εικόνα που συνδύαζε το πρόσωπό του με εκείνο του Πρίσλεϊ, σε μια νυχτερινή ανάρτηση στο Truth Social, χωρίς κανένα σχόλιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που συνοδευόταν από την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που επισκεπτόταν το Graceland. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης πέρασε από το λεγόμενο «Jungle Room», έναν από τους πιο γνωστούς χώρους του σπιτιού, ενώ υπέγραψε και ένα αντίγραφο κιθάρας του Πρίσλεϊ.

President Trump walks in the home of ELVIS PRESLEY! pic.twitter.com/itHARo4vMl — Margo Martin (@MargoMartin47) March 23, 2026

Κατά την περιήγησή του στο Graceland, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε σε αμήχανη θέση όταν ρωτήθηκε για το αγαπημένο του τραγούδι του Έλβις Πρίσλεϊ, καθώς δυσκολεύτηκε να απαντήσει άμεσα. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ανέφερε τελικά: «Μόλις ανέφερε ένα από αυτά, το…Hurt», προσθέτοντας στη συνέχεια: «Είχε τόσα πολλά. Είναι πολύ λίγα όσα δεν μου αρέσουν», αναφέρει το Ιndependent.

Ο αμερικανός πρόεδρος, υπέγραψε μάλιστα μία κιθάρα, ρέπλικα αυτής που χρησιμοποιούσε ο Έλβις Πρίσλεϊ.

BREAKING: Incredible moment as President Trump sits down to sign an Elvis Presley guitar replica used in Elvis' 1973 "Aloha from Hawaii" concert



“That’s a big honor!” pic.twitter.com/06Umxl3eet — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 23, 2026

Ακόμη, ρώτησε «Θα μπορούσα να τον νικήσω σε έναν καβγά;», γνωρίζοντας ότι ήταν παθιασμένος με το καράτε.

Το Graceland, όπου είναι θαμμένος ο Πρίσλεϊ μαζί με τη μητέρα του Γκλάντις, αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα στις ΗΠΑ. Η έπαυλη πέρασε στην κόρη του, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, μετά τον θάνατό του το 1977 και άνοιξε για το κοινό το 1982, προσελκύοντας κάθε χρόνο περίπου 500.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο.