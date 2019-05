Ντόναλντ Τραμπ: Ούτε με βίντσι δεν θα φύγει από το Λευκό Οίκο!

“Τώρα υποστηρίζω τις επανορθώσεις- ο Τραμπ πρέπει να έχει άλλα δύο χρόνια προεδρικής θητείας, τα οποία θα προστεθούν στην πρώτη του θητεία ως αποζημίωση για τον χρόνο που του έκλεψε αυτό το διεφθαρμένο και αποτυχημένο πραξικόπημα,” έγραψε στο Twitter o Τζέρι Φάλγουελ, ένας συντηρητικός θρησκευτικός ηγέτης και πολιτικός σύμμαχος του Τραμπ, ενώ με την άποψη αυτή φαίνεται ότι συμφωνεί κι ο Αμερικανός πρόεδρος, που επανήλθε με δύο σχετικές αναρτήσεις μέσα σε μία ώρα, γράφοντας χαρακτηριστικά:

“Παρά την εκπληκτική επιτυχία που είχα ως πρόεδρος, συμπεριλαμβανομένης προφανώς της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, αλλά και τα πιο επιτυχημένα δύο πρώτα χρόνια, που είχε ποτέ ένας πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία, μου έκλεψαν δύο χρόνια από την προεδρία μου (μας) (Ψευδαίσθηση Συνωμοσία) τα οποία δεν θα μας επιστραφούν ποτέ.”

Despite the tremendous success that I have had as President, including perhaps the greatest ECONOMY and most successful first two years of any President in history, they have stolen two years of my (our) Presidency (Collusion Delusion) that we will never be able to get back…..

