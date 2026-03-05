Ντόναλντ Τραμπ: Θα ήταν υπέροχο αν θέλουν οι Κουρδοι να επιτεθούν στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σήμερα το απόγευμα σε περισσότερα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην επίθεση Κούρδων στο Ιράν.

Αφού νωρίτερα μίλησε στο Axios, όπου δήλωσε ότι θέλει να συμμετάσχει στην επιλογή του νέου ηγέτη του Ιράν, στη συνέχεια έδωσε τηλεφωνική συνέντευξη στο Reuters, στην οποία ανέφερε ότι είναι υπέρ μιας επίθεσης κουρδικών δυνάμεων στο Ιράν.

«Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο αν θέλουν να το κάνουν», είπε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να δώσει λεπτομέρειες για το αν οι ΗΠΑ θα παρείχαν ή έχουν προσφέρει αεροπορική κάλυψη σε μια τέτοια κουρδική επίθεση.

Αυτό αποτελεί ακόμη μία αλλαγή στον τόνο των δηλώσεων, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εμφανιστεί πιο επιφυλακτικοί χθες σχετικά με μια τέτοια συνεργασία.

Μια κουρδική εισβολή θα αποτελούσε την πρώτη είσοδο μεγάλης χερσαίας δύναμης στη σύγκρουση. Οι Κούρδοι αποτελούν σημαντική μειονότητα στο Ιράν, ενώ σε ορισμένες δυτικές επαρχίες της χώρας είναι πλειοψηφία.

Ο επικεφαλής ανταποκριτής μας, Στιούαρτ Ράμσεϊ, μίλησε με Ιρανοκουρδικές πολιτοφυλακές που ζουν στο γειτονικό Ιράκ, οι οποίες δήλωσαν ότι «ανυπομονούν να περάσουν τα σύνορα και να συμμετάσχουν σε μια λαϊκή εξέγερση κατά του ιρανικού καθεστώτος».