Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν δεν είναι πια ο νταής της Μέσης Ανατολής, πρέπει να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Πετώντας πάλι «καρφιά» κατά του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ είπε ότι και «η Ουκρανία δεν ήταν δικός μας πόλεμος, αλλά τη βοηθήσαμε»
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Evan Vucci

«Κεραυνούς» κατά της Τεχεράνης «εκτόξευσε» ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι «το Ιράν δεν είναι πια ο νταής της Μέσης Ανατολής». Μιλώντας αργά το βράδυ χθες (27.03.2026) ώρα Ελλάδας στο συνέδριο «Future Investment Initiative», ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ακόμη ότι «πρέπει να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ακόμη από το Μαϊάμι ότι το Ιράν «υποχωρεί».

«Για 47 χρόνια το Ιράν ήταν γνωστό ως ο νταής της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια – τώρα υποχωρεί», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας:

«Είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μία Μέση Ανατολή ελεύθερη από τον ιρανικό τρόμο, την επιθετικότητα και την πυρηνική εκβίαση».

Ο Τραμπ επανέλαβε, επίσης, ότι ο αμερικανικός στρατός είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο, υποστήριξε ότι το Ιράν θα είχε χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο αν το διέθετε, και ισχυρίστηκε ότι ο ιρανικός στρατός έχει «καταστραφεί».

Αναφερόμενος στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, ο αρχηγός του Λευκού Οίκου επανέλαβε ότι «πρέπει να ανοίξουν…».

 

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι τα πετρελαιοφόρα πλοία που έστειλε το Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα αποτελούσαν, όπως είπε, μία μορφή «απολογίας» και επιβεβαίωση ότι διεξάγονταν συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Αναφερόμενος σε προηγούμενες δηλώσεις του για επαφές Ουάσινγκτον – Τεχεράνης, τις οποίες το Ιράν αρχικά διέψευσε, ο Τραμπ είπε: «Αποδείχθηκε ότι είχα δίκιο. Διαπραγματεύονταν, κάτι που παραδέχθηκαν δύο ημέρες αργότερα».

Πρόσθεσε επίσης ότι, για να «διορθώσουν» τη διάψευση, οι Ιρανοί δήλωσαν πως θα στείλουν οκτώ πλοία με πετρέλαιο, τα οποία τελικά έγιναν δέκα, γεγονός που – κατά τον ίδιο – κατέδειξε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε συνομιλίες.

Νέα «καρφιά» Τραμπ στο ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε εκ νέου τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, δηλώνοντας ότι το ΝΑΤΟ έκανε «μεγάλο λάθος» που δεν στήριξε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» από τη Συμμαχία, την οποία χαρακτήρισε «χάρτινη τίγρη», υποστηρίζοντας ότι σε περίπτωση μίας μεγάλης σύγκρουσης δεν θα σταθεί στο πλευρό των ΗΠΑ.

Ειδική αναφορά έκανε στον Εμανουέλ Μακρόν και στον Φρίντριχ Μερτς, τους οποίους χαρακτήρισε «φίλους», αλλά τους επέκρινε επειδή δήλωσαν ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν αφορά τις χώρες τους.

 

«Η Ουκρανία δεν ήταν δικός μας πόλεμος, αλλά τη βοηθήσαμε», πρόσθεσε ο Τραμπ, επιχειρώντας να υπογραμμίσει τη στάση των ΗΠΑ σε διεθνείς συγκρούσεις.

 

Τραμπ: Το Κουβέιτ μάς σπατάλησε 3 πυραύλους Patriot

«Το Κουβέιτ πολέμησε, παρόλο που κατέρριψε 3 από τα αεροπλάνα μας με τους καλύτερους πυραύλους. Θα μπορούσαμε να τα είχαμε καταφέρει και χωρίς αυτό. Δεν ήξεραν ότι ήταν δικά μας αεροπλάνα. Σπατάλησαν 3 σπουδαίους πυραύλους Patriot», δήλωσε ακόμη ο Αμερικανός Πρόεδρος.

 

Η Κούβα «είναι η επόμενη»

«Έπεται η Κούβα»: Τη δήλωση αυτή έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην ίδια ομιλία που απηύθυνε σε επενδυτικό φόρουμ στο Μαϊάμι, όπου εκτός του πολέμου με το Ιράν, εξήρε τις επιτυχίες της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης που προηγήθηκε στη Βενεζουέλα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
159
114
46
42
Newsit logo
Newsit logo