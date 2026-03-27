Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν δεν είναι πια ο νταής της Μέσης Ανατολής, πρέπει να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

«Κεραυνούς» κατά της Τεχεράνης «εκτόξευσε» ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι «το Ιράν δεν είναι πια ο νταής της Μέσης Ανατολής». Μιλώντας αργά το βράδυ χθες (27.03.2026) ώρα Ελλάδας στο συνέδριο «Future Investment Initiative», ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ακόμη ότι «πρέπει να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ακόμη από το Μαϊάμι ότι το Ιράν «υποχωρεί».

«Για 47 χρόνια το Ιράν ήταν γνωστό ως ο νταής της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια – τώρα υποχωρεί», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας:

«Είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μία Μέση Ανατολή ελεύθερη από τον ιρανικό τρόμο, την επιθετικότητα και την πυρηνική εκβίαση».

Ο Τραμπ επανέλαβε, επίσης, ότι ο αμερικανικός στρατός είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο, υποστήριξε ότι το Ιράν θα είχε χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο αν το διέθετε, και ισχυρίστηκε ότι ο ιρανικός στρατός έχει «καταστραφεί».

Αναφερόμενος στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη, ο αρχηγός του Λευκού Οίκου επανέλαβε ότι «πρέπει να ανοίξουν…».

U.S. President Donald Trump:



“Iran has to open up the Strait of Trump – I mean Hormuz.”



Contributed by @AZ_Intel_.



"Iran has to open up the Strait of Trump – I mean Hormuz." — March 27, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι τα πετρελαιοφόρα πλοία που έστειλε το Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα αποτελούσαν, όπως είπε, μία μορφή «απολογίας» και επιβεβαίωση ότι διεξάγονταν συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Αναφερόμενος σε προηγούμενες δηλώσεις του για επαφές Ουάσινγκτον – Τεχεράνης, τις οποίες το Ιράν αρχικά διέψευσε, ο Τραμπ είπε: «Αποδείχθηκε ότι είχα δίκιο. Διαπραγματεύονταν, κάτι που παραδέχθηκαν δύο ημέρες αργότερα».

Πρόσθεσε επίσης ότι, για να «διορθώσουν» τη διάψευση, οι Ιρανοί δήλωσαν πως θα στείλουν οκτώ πλοία με πετρέλαιο, τα οποία τελικά έγιναν δέκα, γεγονός που – κατά τον ίδιο – κατέδειξε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε συνομιλίες.

Νέα «καρφιά» Τραμπ στο ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε εκ νέου τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, δηλώνοντας ότι το ΝΑΤΟ έκανε «μεγάλο λάθος» που δεν στήριξε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» από τη Συμμαχία, την οποία χαρακτήρισε «χάρτινη τίγρη», υποστηρίζοντας ότι σε περίπτωση μίας μεγάλης σύγκρουσης δεν θα σταθεί στο πλευρό των ΗΠΑ.

Ειδική αναφορά έκανε στον Εμανουέλ Μακρόν και στον Φρίντριχ Μερτς, τους οποίους χαρακτήρισε «φίλους», αλλά τους επέκρινε επειδή δήλωσαν ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν αφορά τις χώρες τους.

PRESIDENT TRUMP on his DISAPPOINTMENT with NATO: We help them, but they'll never help us. — Department of State (@StateDept) March 27, 2026

«Η Ουκρανία δεν ήταν δικός μας πόλεμος, αλλά τη βοηθήσαμε», πρόσθεσε ο Τραμπ, επιχειρώντας να υπογραμμίσει τη στάση των ΗΠΑ σε διεθνείς συγκρούσεις.

Trump:



“Kuwait fought with the best missiles even though they shot down 3 of our planes.



It would be better if they didn't do this. They didn't know that the planes were ours. "They wasted 3 great Patriot missiles." — 1880 News (@1880News) March 27, 2026

Τραμπ: Το Κουβέιτ μάς σπατάλησε 3 πυραύλους Patriot

«Το Κουβέιτ πολέμησε, παρόλο που κατέρριψε 3 από τα αεροπλάνα μας με τους καλύτερους πυραύλους. Θα μπορούσαμε να τα είχαμε καταφέρει και χωρίς αυτό. Δεν ήξεραν ότι ήταν δικά μας αεροπλάνα. Σπατάλησαν 3 σπουδαίους πυραύλους Patriot», δήλωσε ακόμη ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Trump:



“Cuba is next. But pretend I didn’t say that, please.



"Cuba is next. But pretend I didn't say that, please. Please! Disregard that statement…" — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 27, 2026

Η Κούβα «είναι η επόμενη»

«Έπεται η Κούβα»: Τη δήλωση αυτή έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην ίδια ομιλία που απηύθυνε σε επενδυτικό φόρουμ στο Μαϊάμι, όπου εκτός του πολέμου με το Ιράν, εξήρε τις επιτυχίες της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης που προηγήθηκε στη Βενεζουέλα.