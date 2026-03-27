Μέση Ανατολή: Το Ιράν δεν απαντά στην πρόταση Τραμπ και απειλεί με «βαρύ τίμημα» μετά τα χτυπήματα σε πυρηνικά εργοστάσια και βιομηχανίες

Δεν σβήνει η φωτιά στη Μέση Ανατολή 28 ημέρες μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν και η κατάσταση όλο και επιδεινώνεται.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμ μπορεί να μιλάει για μεγάλη νίκη στο Ιράν και να έχει δώσει νέα παράταση δέκα ημερών στην Τεχεράνη για να απαντήσει στην 15 σημείων πρότασή του, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά στον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Άλλωστε οι παρασκηνιακές δηλώσεις πως έχει «βαρεθεί τον πόλεμο και θέλει να πάει παρακάτω», αλλά και οι κατηγορίες του Τζέι Ντι Βανς στον Νετανιάχου πως παραπλάνησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για δήθεν «εύκολο πόλεμο» και αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, δείχνουν πως το κλίμα στην Ουάσιγκτον δεν είναι τόσο ρόδινο.

Από την άλλη η Τεχεράνη σε μια αλλαγή πλεύσης την Παρασκευή (27/03/2026) χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, την ώρα που καλούν σε συνομιλίες.

Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες

Έτσι δεν έχει αποφασιστεί αν θα απαντήσει στην πρόταση των ΗΠΑ, λόγω των σφοδρών επιθέσεων σε πυρηνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πρόσθεσε ο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχους.

Την ίδια ώρα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ: «Το Ισραήλ έχει πλήξει δύο από τα μεγαλύτερα εργοστάσια χάλυβα του Ιράν, έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής και πολιτικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων υποδομών.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ενήργησε σε συντονισμό με τις ΗΠΑ. Η επίθεση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την προθεσμία που είχε παρατείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ για διπλωματία».</

Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi:



Israel has hit 2 of Iran’s largest steel factories, a power plant and civilian nuclear sites among other infrastructure. Israel claims it acted in coordination with the U.S.



Attack contradicts POTUS extended deadline for diplomacy.



Iran… pic.twitter.com/rrSF3PkXxs — Clash Report (@clashreport) March 27, 2026

Πάντως ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής πως ελπίζει σε συναντήσεις με το Ιράν αυτήν την εβδομάδα.

«Πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν συναντήσεις αυτήν την εβδομάδα. Ασφαλώς το ελπίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Έχουμε στο τραπέζι μια συμφωνία 15 σημείων, την οποία οι Ιρανοί έχουν για κάποιο διάστημα. Αναμένουμε μια απάντηση από αυτούς και θα λυθούν όλα».

Από την άλλη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο τόνισε πως ο πόλεμος αναμένεται να διαρκέσει 4 με 6 εβδομάδες και πως δεν υπάρχει περίπτωση να επιτραπεί στο Ιράν να βάλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ

Τα χτυπήματα ΗΠΑ και Ισραήλ σε πυρηνικά εργοστάσια και χαλυβουργίες

Οι IDF επιβεβαίωσαν το χτύπημα σε δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, τον αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο Αράκ και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου στην επαρχία Γιαζντ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο αντιδραστήρας στο Αράκ αποτελεί «εγκατάσταση-κλειδί» για την παραγωγή πλουτωνίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πυρηνικά όπλα.

Σε δεύτερη ανακοίνωση, οι IDF ανέφεραν ότι χτύπησαν το μοναδικό εργοστάσιο στο Ιράν που παράγει υλικά απαραίτητα για τον εμπλουτισμό ουρανίου, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ «δεν θα επιτρέψει» την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Από την πλευρά του, ο Ιρανικός Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι επλήγη το εργοστάσιο στο Αρντακάν (γνωστό και ως Shahid Rezayee Nejad), το οποίο παράγει συμπύκνωμα ουρανίου, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε διαρροή ραδιενεργών υλικών.

BREAKING:



US-Israeli forces have struck Heavy Water Research facilities in Khondab, Iran.



According to initial reports, it is believed to be a Khondab Heavy Water Nuclear Reactor Complex (formerly known as the Arak nuclear complex).



A major Iranian nuclear facility is located… https://t.co/o7bhZSGVg0 pic.twitter.com/t7CEV3JDtg — Visegrád 24 (@visegrad24) March 27, 2026

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε για την επίθεση και ότι δεν καταγράφηκε αύξηση στα επίπεδα ραδιενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι ο αντιδραστήρας στο Αράκ είχε περιοριστεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, πριν οι ΗΠΑ αποχωρήσουν από αυτή το 2018. Είχε επίσης πληγεί ξανά κατά τον πόλεμο του Ιουνίου 2025 και, σύμφωνα με τον IAEA, δεν είναι πλήρως λειτουργικός.

Παράλληλα, ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν χτυπήματα και μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων χαλυβουργίες του ομίλου Mobarakeh Steel Company στην επαρχία Ισφαχάν και άλλη μονάδα στην επαρχία Χουζιστάν.

«Νεκροταφείο για Αμερικανούς στρατιώτες« το νησί Κεσμ

Ρεπορτάζ από την τηλεόραση του Ιράν από το Κεσμ, το μεγαλύτερο νησί στα Στενά του Ορμούζ, μεταδίδει σκληρή ρητορική περί αντίστασης σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση, το νησί παρουσιάζεται ως πιθανό «νεκροταφείο» για Αμερικανούς στρατιώτες, με προειδοποιήσεις ότι θα υπάρξουν «πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις» και ότι «κανείς δεν θα επιστρέψει ζωντανός».

Παράλληλα οι Φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν εργαζομένους σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να τις εκκενώσουν, απειλώντας με αντίποινα.

Iranian reporter on Qeshm Island:



Iranian forces stationed on the islands have prepared a “graveyard” for American soldiers.



Many surprises have been arranged on the islands, and not a single one of them will return alive. pic.twitter.com/JsslEkvVNw — Clash Report (@clashreport) March 27, 2026

Και οι Χούθι της Υεμένης όμως δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο στην περίπτωση που αν οποιαδήποτε συμμαχία συνταχθεί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αν η Ερυθρά Θάλασσα χρησιμοποιηθεί για εχθρικές επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και αν συνεχιστούν οι σφοδρές επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο.

Πάνω από 400 στελέχη της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου

Περισσότεροι από 400 αντάρτες της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου σύμφωνα με τον απολογισμό της οργάνωσης.

Ο ισραηλινός στρατός δίνει ακόμη υψηλότερα νούμερα και κάνει λόγο για 700 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και εκατοντάδες μέλη της Δύναμης Ραντουάν, των επίλεκτων μονάδων της οργάνωσης.

انفجارات متعددة تضيء سماء أصفهان.. فيما وثق سكانها دوي أصوات قوية pic.twitter.com/xXowuUZbV0 — العربية (@AlArabiya) March 27, 2026

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στον Λίβανο οι νεκροί από τα χτυπήματα του Ισραήλ ανέρχονται σε 1.142, ανάμεσά τους 122 παιδιά, 83 γυναίκες και 42 μέλη ιατρικού προσωπικού.

Από την πλευρά του Ισραήλ, έγινε γνωστό πως ένας στρατιώτης και ένας αξιωματικός τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια νυχτερινών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο, ενώ συνολικά τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο.