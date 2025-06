Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, τα τινάξαμε στον αέρα – Ο Πούτιν μπορεί να έχει βλέψεις και πέρα από την Ουκρανία

«Μνημειώδη νίκη για τις ΗΠΑ» χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την απόφαση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Χάγη, το απόγευμα της Τετάρτης (25.6.25). Σύμφωνα με την κοινή δήλωσης της Συνόδου οι ηγέτες των κρατών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δεσμεύτηκαν να επενδύσουν το 5% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2035 σε βασικές αμυντικές και συναφείς δαπάνες.

Όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν σε «δραματικές αυξήσεις» προκειμένου να ενισχυθεί η κοινή άμυνα.

«Αυξήσαμε τις αμυντικές δαπάνες των χωρών του ΝΑΤΟ στο 5%, κάποιες χώρες δεν πλήρωναν τίποτα και το αλλάξαμε αυτό», δήλωσε ο Τραμπ, που είχε στο πλευρό του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι στέκεται πίσω από τις αμοιβαίες αμυντικές υποχρεώσεις του ΝΑΤΟ μετά την ιστορική ψηφοφορία των μελών του για την αύξηση των αμυντικών τους δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, προσφέροντας μια δέσμευση που θα ενισχύσει τους ανήσυχους Ευρωπαίους συμμάχους.

Τόνισε ότι τα νέα κονδύλια πρέπει να κατευθυνθούν στην αγορά «πολύ σοβαρού στρατιωτικού εξοπλισμού» και όχι να απορροφηθούν από τη γραφειοκρατία.

Σκοπός, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, είναι η αποτροπή μελλοντικών συγκρούσεων, όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μάλιστα, σχολίασε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μπορεί να έχει βλέψεις και πέρα από την Ουκρανία.

Όπως είπε σε πρόσφατη τηλεφωνική τους συνομιλία του είπε :«Βοήθα με να καταλήξω σε μια συμφωνία μαζί σου που θα τερματίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που όπως είπε, θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι σχεδιάζει να συνομιλήσει σύντομα με τον Ρώσο πρόεδρο με στόχο να βρεθεί λύση για το τέλος του πολέμου ενώ αποκάλυψε πως όταν ο Πούτιν του τηλεφώνησε προσφέροντάς τη βοήθειά του για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, εκείνος την αρνήθηκε.

Σε ερώτηση αν θεωρεί τον Πούτιν «αντίπαλο», ο Τραμπ απάντησε: «Όχι. Τον θεωρώ άνθρωπο που έχει παραπλανηθεί».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «τεράστια» τα επιτεύγματα της Συνόδου και σημείωσε πως το βασικό αντικείμενο των συζητήσεων ήταν «η ανάγκη να αναλάβουν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ το βάρος για την άμυνα της Ευρώπης».

Σε ερώτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Τραμπ εκτίμησε ότι το Ιράν «δεν βλέπω να ξαναμπαίνει στο παιχνίδι των πυρηνικών».

Σχολιάζοντας τις τελευταίες επιχειρήσεις των ΗΠΑ, τόνισε ότι δεν βασίζεται σε ισραηλινές πηγές, αλλά σε ανεξάρτητες αναλύσεις. «Οι πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει από τις επιδρομές δείχνουν ότι ο στόχος έχει ισοπεδωθεί (…) Έχω μιλήσει με ανθρώπους που έχουν δει την τοποθεσία, η τοποθεσία είναι εξαφανισμένη», είπε χαρακτηριστικά.

Το Ισραήλ είχε 52 αεροπλάνα που κατευθύνονταν για να επιτεθούν στο Ιράν όταν κάλεσε το Ισραήλ να τα γυρίσει πίσω, ανέφερε σε άλλο σημείο.

Όσον αφορά τη στρατηγική πίεσης προς το Ιράν, δήλωσε ότι αυτή «δεν εγκαταλείπεται», ενώ σε ερώτηση για τους φυσικούς πόρους ξεκαθάρισε πως «δεν παίρνουμε το πετρέλαιο».

Εμφανίστηκε επίσης απρόθυμος να δρομολογήσει νέα συμφωνία με την Τεχεράνη: «Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να καταρτίσουμε μια νέα συμφωνία με το Ιράν». Όπως είπε, «το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, τα τινάξαμε στον αέρα».

«Είμαι πολύ περήφανος για την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή. Πιστεύω ότι ήταν πλήρης αφανισμός, πιστεύω ότι δεν πρόλαβαν να διασώσουν τίποτα γιατί ενεργήσαμε γρήγορα. Είναι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο να απομακρυνθεί τέτοιο υλικό», υπογράμμισε.

«Χτυπήσαμε τόσο έντονα και τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβαν να μεταφέρουν τίποτα», δήλωσε ο Τραμπ, κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι οι Ιρανοί είχαν προλάβει να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες ουρανίου πριν οι Αμερικανοί χτυπήσουν τις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις τους.

Κληθείς να σχολιάσει τη στάση της Ισπανίας η οποία δεν συμφωνεί με την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ της ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του.

«Ήταν τρομερό αυτό που έχει κάνει η Ισπανία. Η μοναδική χώρα η οποία παραμένει στο 2%. Είναι τρομερό», ανέφερε αρχικά.

