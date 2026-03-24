Ο Τραμπ θέλει συμφωνία με το Ιράν – «Απίθανη η επιτυχία των συνομιλιών», λένε Ισραηλινοί αξιωματούχοι

Η Ουάσιγκτον δείχνει να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των διπλωματικών προσπαθειών με το Ιράν για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τρεις υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Ισραήλ που μίλησαν στο Reuters.

Όπως εκτιμούν οι αξιωματούχοι του Ισραήλ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση και ενδεχομένως στον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι ίδιοι κύκλοι, ωστόσο, εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς τις πιθανότητες επιτυχίας, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη δύσκολα θα αποδεχθεί βασικές προϋποθέσεις που θέτει η αμερικανική πλευρά.

Οι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους, υπενθύμισαν ότι οι προηγούμενες συνομιλίες οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο στα τέλη Φεβρουαρίου, με την ένταση να κλιμακώνεται σε ευρύτερη σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ αφενός και του Ιράν αφετέρου.

Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, σε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων η Ουάσιγκτον αναμένεται να επανέλθει με αιτήματα που αφορούν τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, καθώς και τον έλεγχο της ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων – ζητήματα που παραμένουν στον πυρήνα της διαμάχης μεταξύ των δύο πλευρών.