Ο ατρόμητος απόστρατος συνταγματάρχης Μιχαήλ Κονταρένοκ βγήκε στην ρωσική κρατική τηλεόραση και είπε ότι η Ρωσία είναι απομονωμένη εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία. Και η παρουσιάστρια προσπαθούσε απεγνωσμένα να το μαζέψει…

Η Όλγκα Σκαμπέγιεβα άκουγε αρχικά με προσοχή τον απόστρατο συνταγματάρχη να κάνει την ανάλυσή του για την εισβολή της χώρας τους στην Ουκρανία.

Ο Κονταρένοκ είπε ότι όλη η Δύση είναι της Ρωσίας και αυτό δεν είναι φυσιολογικό και είπε και κάτι ακόμα. Ότι η Ρωσία είναι απομονωμένη.

Και άρχισε ένα πινγκ πονγκ ανάμεσα σ’ εκείνον και την παρουσιάστρια η οποία του έλεγε ότι υπερδυνάμεις όπως η Κίνα και η Ινδία είναι με την Ρωσία και εκείνος να αντιτείνει ότι η Ρωσία βρίσκεται σε πλήρη γεωπολιτική απομόνωση.

«Όλος ο κόσμος έχει ταχθεί κατά της Ρωσίας, ακόμη κι αν η Μόσχα δεν το παραδέχεται», είπε και μάλιστα τόνισε ότι εναντίον τους είναι μία συμμαχία 42 χωρών.

Extraordinary exchange on Russian state TV’s top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…we’re in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk