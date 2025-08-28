Ο Δημήτρης Δασκαλάκης, επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτήθηκε και επιτέθηκε στον Ρόμπερ Κένεντι Τζούνιορ

Πυρά κατά του αντιεμβολιαστή υπουργού Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ εξαπέλυσε ο ελληνικής καταγωγής Δημήτρης Δασκαλάκης, που ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος στα CDC και παραιτήθηκε.

Ο Δημήτρης Δασκαλάκης γεννήθηκε στην Ουάσινγκτον από Έλληνες γονείς. Τα τελευταία χρόνια ήταν διευθυντής στο αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Εμβολιασμών & Αναπνευστικών Νόσων (NCIRD). Το Κέντρο αυτό υπάγεται στα αμερικανικά, ομοσπονδιακά Κέντρα Ελέγχου & Προλήψεως των Ασθενειών (CDC).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην μακροσκελή επιστολή της παραίτησής του που ανήρτησε στο X (πρώην Twitter), ο δρ Δασκαλάκης τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι αδυνατεί πλέον να εργαστεί σε ένα περιβάλλον που βλάπτει την δημόσια υγεία.

«Αδυνατώ να υπηρετήσω σε ένα περιβάλλον το οποίο αντιμετωπίζει τα CDC ως εργαλείο παραγωγής πολιτικών και υλικών που δεν αντικατοπτρίζουν την επιστημονική πραγματικότητα, αλλά έχουν σχεδιασθεί για να βλάψουν αντί για να βελτιώσουν την δημόσια υγεία», γράφει.

Ο αμερικανός υπουργός Υγείας είχε ανακοινώσει τον Μάιο μέσω… βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα εμβόλια για την COVID-19 δεν συνιστώνται πλέον στις εγκύους και τα υγιή παιδιά. «Οι πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα εμβολιασμού ενηλίκων και παιδιών, απειλούν τη ζωή των νέων Αμερικανών και των εγκύων», γράφει ο δρ Δασκαλάκης. «Τα στοιχεία που υποστηρίζουν αυτή την απόφαση, ουδέποτε κοινοποιήθηκαν στα CDC, παρότι τα ζητήσαμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

My resignation letter from CDC.



Dear Dr. Houry,



I am writing to formally resign from my position as Director of the National Center for Immunization and Respiratory Diseases at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), effective August 28, 2025, close of business.… — DrDemetre (@dr_demetre) August 27, 2025

Την κατάσταση επιδείνωσε περαιτέρω «ένα έγγραφο με «συχνές ερωτήσεις» που συντάχθηκε για να υποστηρίξει τη σύσταση του υπουργού», συνεχίζει. Συντάχθηκε «χωρίς τη συμβολή εμπειρογνωμόνων από τα CDC». Επιπλέον, «παραθέτει μελέτες που δεν υποστηρίζουν τα συμπεράσματα που αποδίδονται στους συγγραφείς τους»!

«Χειραγώγηση των δεδομένων»

Όπως εξηγεί, στα τόσα χρόνια εργασίας του σε φορείς δημόσιας υγείας «ουδέποτε βίωσα τόσο ριζική έλλειψη διαφάνειας». Ούτε «είδα τέτοια άτεχνη χειραγώγηση των (επιστημονικών) δεδομένων, για την επίτευξη πολιτικών σκοπών αντί για το καλό του αμερικανικού λαού».

Ο δρ Δασκαλάκης προσθέτει πως «είναι απαράδεκτο να υπηρετεί κάποιος σε έναν οργανισμό (σ.σ. τα CDC) στον οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να συζητήσει τις αποφάσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος και δημόσιας υγείας, παρότι εκδίδονται υπό την επωνυμία των CDC».

Στηλιτεύει επίσης την έλλειψη απ’ ευθείας επικοινωνίας του υπουργείου Υγείας και της πολιτικής ηγεσίας των CDC, με τους επιστήμονες. Αναλώνονται, γράφει, σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίχως να ενημερώσουν προηγουμένως ως οφείλουν.

«Το να προσπαθείς να αναπροσαρμόσεις τις αναλύσεις και τις πολιτικές για να ταιριάξουν με ανεπαρκώς μελετημένες ανακοινώσεις σε κακογραμμένα βίντεο ή αναρτήσεις στο Χ, δεν πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την υγεία των ανθρώπων», σχολιάζει δεικτικά.

Η πολύπαθη ανεξάρτητη επιτροπή εμβολιασμών

Ο δρ Δασκαλάκης αναφέρεται και στην ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τα εμβόλια (ACIP) των CDC. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από 17 μέλη.

Στις αρχές Ιουνίου, ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως τους απέπεμψε όλους. Ισχυριζόταν, δε, πως οι περισσότεροι λάμβαναν χρηματοδοτήσεις από τις φαρμακοβιομηχανίες «συμπεριλαμβανομένων όσων παράγουν εμβόλια».

Η επιτροπή απαρτιζόταν από κορυφαίους επιστήμονες οι οποίοι, όπως απεδείχθη εκ των υστέρων, ως επί το πλείστον δεν λάμβαναν χρηματοδότηση από τις φαρμακοβιομηχανίες. Μάλιστα, ήταν σχεδόν μηδενική η χρηματοδότησή τους από τους παρασκευαστές εμβολίων.

Σύμφωνα με τον δρ Δασκαλάκη, οι αποπεμφθέντες αντικαταστάθηκαν από άλλους «πριν ολοκληρωθεί η ένταξη και ο έλεγχός τους». Επιπλέον, δημιουργήθηκε εντός της επιτροπής μία ομάδα εργασίας, που συστάθηκε χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν οι επαγγελματικές πληροφορίες που παρείχε το προσωπικό των CDC.

Έτσι, η ομάδα εργασίας για τα εμβόλια της COVID που συνέστησε η νέα ACIP «θέτει ανθρώπους αμφιβόλων προθέσεων και ακόμα πιο αμφίβολης επιστημονικής αυστηρότητας υπεύθυνους για να κάνουν συστάσεις για τις πολιτικές εμβολιασμού σε έναν διευθυντής περιορισμένο και παραγκωνισμένο από έναν αυταρχικό ηγέτη».

«Η επιθυμία τους να ικανοποιήσουν την πολιτική βάση τους, θα οδηγήσει στον θάνατο και την αναπηρία ευάλωτα παιδιά και ενήλικες. Η βάση τους πρέπει να είναι οι άνθρωποι που υπηρετούν και όχι οι ψηφοφόροι τους», υπογραμμίζει ο δρ Δασκαλάκης.

«Δεν πρέπει να θεωρείται πηγή αξιόπιστης πληροφόρησης»

Στη συνέχεια αποκαλύπτει ότι στους 7 μήνες της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ, δεν έχει υπάρξει η παραμικρή ενημέρωση του κέντρου NCIRD που ο ίδιος διευθύνει προς τον υπουργό Υγείας.

«Δεν είμαι σίγουρος ποιους ακούει ο υπουργός. Είναι σίγουρο πως δεν είμαστε εμείς», γράφει. «Κάποιοι ανεξέλεγκτοι και σε σύγχυση εξωτερικοί οργανισμοί φαίνεται να είναι οι πηγές που χρησιμοποιεί το υπουργείο Υγείας, αντί για την τεκμηριωμένη επιστήμη των CDC και άλλων αξιόπιστων φορέων».

Και ο δρ Δασκαλάκης συνεχίζει: «Σε μία ακρόαση, ο υπουργός Κένεντι είχε πει ότι οι Αμερικανοί δεν πρέπει να λαμβάνουν ιατρικές συμβουλές από αυτόν. Ωστόσο, ένας κατάλληλα ενημερωμένος και φιλομαθής υπουργός θα έπρεπε να αποτελεί πηγή πληροφόρησης Υγείας για τους ανθρώπους που υπηρετεί. Όπως είναι τώρα τα πράγματα, θα πρέπει να συμφωνήσω μαζί του: δεν πρέπει να θεωρείται πηγή αξιόπιστης πληροφόρησης».

Ο Έλληνας επιστήμονας προσθέτει ακόμα πως υπάρχει «ηθελημένη διάβρωση της εμπιστοσύνης (σ.σ. του κόσμου) σε χαμηλού κινδύνου εμβόλια». Λέει επίσης πως προωθούνται η φυσική νόσηση και μη-αποδεδειγμένα σκευάσματα. Ο συνδυασμός αυτός «θα μας φέρει στην προ των εμβολίων εποχή, όταν μόνο οι δυνατοί οργανισμοί επιβίωναν και πολλοί, αν όχι όλοι οι άλλοι, υπέφεραν», προειδοποιεί.

Μεταξύ πολλών άλλων, τέλος, επισημαίνει ότι «ο παππούς μου, το όνομα του οποίου πήρα, αντιστάθηκε στις φασιστικές δυνάμεις στην Ελλάδα και έχασε τη ζωή του γι’ αυτό. Παραιτούμαι για να κάνω αυτόν και την κληρονομιά του υπερήφανους».

Πηγή iatropedia.gr