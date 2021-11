Το ‘πε και το έκανε ο Έλον Μασκ. Μετά την ψηφοφορία που έκανε στο Twitter, σεβάστηκε το «ναι» του κόσμου και πούλησε μετοχές του στην Tesla, αξίας 5 δισ. δολαρίων, που αντιστοιχούν στο 10% των συνολικών μετοχών του στην εταιρεία του.

Την Κυριακή (7.11.2021) ο Έλον Μασκ ρώτησε τους 62 εκατ. ακόλουθούς του στο Twitter αν θα πρέπει να πουλήσει το 10% των μετοχών του στην Tesla, την ισχυρότερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο σήμερα, έχοντας στο μυαλό του τη συζήτηση στις ΗΠΑ, με τους Δημοκρατικούς να θέλουν να επιβληθούν μεγαλύτεροι φόροι σε πάμπλουτους επιχειρηματίες έχοντας ως στόχο τις μετοχές τους, που σε γενικές γραμμές φορολογούνται μόνο όταν πωλούνται.

«Έγινε πολύς λόγος τελευταία για μη ρευστοποιημένα κέρδη ως εργαλείο φοροδιαφυγής, γι’ αυτό προτείνω να πουλήσω το 10% των μετοχών μου στην Tesla», έγραψε ο Έλον Μασκ σε ένα tweet. «Συμφωνείτε;» ρώτησε στη συνέχεια τους χρήστες του twitter κάνοντας μια δημοσκόπηση ζητώντας τους να ψηφίσουν «ναι» ή «όχι».

I will abide by the results of this poll, whichever way it goes