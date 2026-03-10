Κόσμος

Ο Εμανουέλ Μακρόν τραγούδησε με ναύτες τον Εθνικό Ύμνο της Γαλλίας πάνω στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ»

Το συγκεκριμένο αεροπλανοφόρο αναμένεται να αναπτυχθεί στην Κύπρο για την ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής
Εμανουέλ Μακρόν
Ο Εμανουέλ Μακρόν τραγουδά τον Εθνικό Ύμνο της Γαλλίας με το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου / REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

Στην Κύπρο βρέθηκε τη Δευτέρα (09.03.2026) ο Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της τριμερής συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την αναχαίτιση drones στη μεγαλόνησο.

Εμανουέλ Μακρόν, Νίκος Χριστοδουλίδης και Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλαν μήνυμα ενότητας από την Πάφο, δηλώνοντας πως επίθεση στην Κύπρο σημαίνει επίθεση στην Ευρώπη. Κατά την επιστροφή του στη Γαλλία, ο πρόεδρος έκανε μία στάση στη Σούδα όπου τον συνάντησε ο Νίκος Δένδιας αλλά και στα ανοιχτά της Κρήτης για να επιβιβαστεί στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ».

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media φαίνεται ο Εμανουέλ Μακρόν να προτρέπει τους Γάλλους ναύτες να τραγουδήσουν τον Εθνικό Ύμνο της Γαλλίας. Στη συνέχεια, όλοι μαζί φαίνονται να κάθονται σε θέση προσοχής και να τραγουδούν με περηφάνεια και συγκίνηση τον ύμνο «La Marseillaise»

Εμανουέλ Μακρόν
REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέβασε βίντεο από τη στιγμή που στρατιωτικό ελικόπτερο τον μεταφέρει στο αεροπλανοφόρο.

Τα εναέρια πλάνα από το αεροπλανοφόρο είναι εντυπωσιακά.

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι ξανά ανάμεσά σας, πίσω σε αυτό το υπόστεγο στο Σαρλ ντε Γκωλ. Η Γαλλία είναι εδώ για να προστατεύσει τους δικούς της, να σταθεί στο πλευρό των συμμάχων και των φίλων της που δέχονται επίθεση και να συμμετάσχει σε αποστολές ζωτικής σημασίας. Θα προχωρήσουμε με ηρεμία. Η παρουσία σας αποδεικνύει τη δύναμη της Γαλλίας ως δύναμη ειρήνης στο πλευρό των φίλων της», ακούγεται να λέει στο πλήρωμα.

Κόσμος
