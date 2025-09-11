Κόσμος

Ο Έντι Ράμα ανακοίνωσε την πρώτη στον κόσμο ΑΙ υπουργό – Ονομάζεται Ντιέλα που σημαίνει «ηλιοφάνεια» στα αλβανικά

Ο Ράμα έχει εκφράσει την ιδέα ότι η Αλβανία θα μπορούσε να έχει ακόμα και έναν πρωθυπουργό τεχνητής νοημοσύνης
Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα
Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα / REUTERS / Φωογραφία Borut Zivulovic

Η Αλβανία γίνεται η πρώτη χώρα παγκοσμίως, η οποία θα διαθέτει ΑΙ υπουργό. Η Ντιέλα – όπως είναι το όνομά της – είναι φτιαγμένη από pixels και κώδικα, με «μυαλό» τεχνητής νοημοσύνης και την παρουσίασή της έκανε ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα την Πέμπτη (11.09.2025).

Η νέα ΑΙ υπουργός της κυβέρνησης στην Αλβανία ονομάζεται Ντιέλα – που σημαίνει «ηλιοφάνεια» στα αλβανικά – και, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, θα είναι υπεύθυνη για όλες τις δημόσιες συμβάσεις της χώρας.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Ράμα είχε εκφράσει την ιδέα ότι η χώρα του θα μπορούσε στο μέλλον να έχει έναν ψηφιακό ή ακόμη και έναν πρωθυπουργό τεχνητής νοημοσύνης – λίγοι, όμως, περίμεναν ότι αυτό το μέλλον θα ερχόταν τόσο σύντομα.

 

Κατά την ομιλία του στη συνέλευση του Σοσιαλιστικού Κόμματος στα Τίρανα, όπου ανακοίνωσε ποιοι υπουργοί θα αποχωρήσουν και ποιοι θα παραμείνουν για τη νέα θητεία, ο Έντι Ράμα παρουσίασε και την Ντιέλα – το πρώτο μη ανθρώπινο μέλος της κυβέρνησης.

«Η Ντιέλα είναι το πρώτο μέλος που δεν έχει φυσική παρουσία, αλλά έχει δημιουργηθεί ψηφιακά μέσω τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, οι αποφάσεις για τους δημόσιους διαγωνισμούς θα μεταφερθούν εκτός των υπουργείων και θα ανατεθούν στη Ντιέλα, «την υπηρέτρια των δημόσιων συμβάσεων», όπως την αποκάλεσε. Η διαδικασία θα εξελιχθεί σταδιακά, με στόχο η Αλβανία να γίνει η πρώτη χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί θα είναι «100% αδιάφθοροι» και «100% διαφανείς».

«Δεν πρόκειται για επιστημονική φαντασία, αλλά για την αποστολή της Ντιέλα», είπε χαρακτηριστικά.

 

Η Ντιέλα είναι ήδη γνωστή στους πολίτες, αφού «τρέχει» την ψηφιακή πλατφόρμα e-Albania, μέσω της οποίας οι πολίτες έχουν πρόσβαση στις περισσότερες κρατικές υπηρεσίες. Έχει ακόμη και ψηφιακό avatar, εμφανιζόμενη ως μια νεαρή γυναίκα με παραδοσιακή αλβανική φορεσιά.

Θα αξιολογεί προσφορές σε διαγωνισμούς, θα έχει το δικαίωμα να «προσλαμβάνει ταλέντα από όλο τον κόσμο» και να «καταρρίπτει τις προκαταλήψεις και την ακαμψία της δημόσιας διοίκησης».

Η Αλβανία αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα διαφθοράς, ιδιαίτερα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων — ένα ζήτημα που η Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει επανειλημμένα στις ετήσιες εκθέσεις της για το κράτος δικαίου.

Ο Ράμα εξασφάλισε ιστορική τέταρτη θητεία στις εκλογές του Μαΐου 2025, έχοντας ως βασική προεκλογική δέσμευση την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. έως το 2030.

