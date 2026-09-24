Κόσμος

Ντόναλντ Τουσκ: Αν προσκαλούσαμε τον Βλαντίμιρ Πούτιν στους G20 θα ενθαρρύναμε τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία

«Αυτό είναι που φοβάμαι» σχολίασε ο Πολωνός πρωθυπουργός
Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ
Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ / REUTERS / Kuba Stezycki
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Ενόψει της επικείμενης Συνόδου των G20 τον Δεκέμβριο, στο Μαϊάμι της Φλόριντα, έχουν ξεκινήσει οι αντιδράσεις από ηγέτες χωρών για την παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ντόναλντ Τουσκ για το θέμα αυτό είπε πως μια πρόσκληση του Ρώσου προέδρου, πιθανόν να ενθάρρυνε τη Μόσχα να συνεχίσει την επιθετικότητά της προς την Ουκρανία.

«Αν προσκαλώντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην G20 μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά σε μια δίκαιη ειρήνη, θα ήμουν απολύτως υπέρ αυτού», είπε ο Ντόναλντ Τουσκ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη (24.09.2026).

«Ωστόσο -και αυτό είναι τόσο ανησυχία μου όσο και προϊόν εμπειρίας- σε αυτό το στάδιο, η Ρωσία θα μπορούσε επίσης να το θεωρήσει ενθάρρυνση να συνεχίσει τις επιθετικές πολιτικές της. Αυτό είναι που φοβάμαι», σχολίασε στο τέλος.

Χθες, Τετάρτη (23.09.2026) το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ρωσία θα εξετάσει την πρόσκληση.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα να δεχτεί ο Πούτιν την πρόσκληση και αυτή να του δώσει την ευκαιρία να έχει επαφές με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και με άλλους παγκόσμιους ηγέτες.

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