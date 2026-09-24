Σαουδική Αραβία: Άρση του συναγερμού για πιθανό κίνδυνο στη Μέκκα και σε άλλες περιοχές

Το μεσημέρι της Πέμπτης (24.09.2026) η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποιήσεις για πιθανό κίνδυνο σε πολλές περιοχές, και κυρίως στη Μέκκα.

Οι προειδοποιήσεις, που αφορούσαν επίσης τις περιοχές στη Σαουδική Αραβία, της Ταΐφ, της Τζέντας, της Ταμπούκ και της Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, ήρθησαν μερικά λεπτά αργότερα.

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Οι Χούθι εξαπέλυσαν τους τελευταίους μήνες επιθέσεις εναντίον της γειτονικής χώρας, που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης.

Το Ριάντ τους κατηγόρησε την περασμένη εβδομάδα ότι έθεσαν στο στόχαστρο με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα τη Μέκκα, κάτι που διέψευσαν οι αντάρτες. Η σαουδαραβική πρωτεύουσα τέθηκε επίσης στο στόχαστρο το Σάββατο (19.09.2026) για πρώτη φορά εδώ και χρόνια.

Παράλληλα, επίθεση από βαλλιστικό πύραυλο και drone απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία των πυραύλων Patriot στη Σαουδική Αραβία, το μεσημέρι της Πέμπτης (24.09.2026).