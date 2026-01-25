Ο Έντι Ράμα σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία, ισχυρίζεται η Νίκη Τζαβέλα: «Κορυφαίο λάθος που τον επέλεξα»

Υποτροφία από ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα για να σπουδάσει στο Χάρβαρντ έλαβε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, όπως υποστήριξε σε ανάρτησή της η Νίκη Τζαβέλα.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, σύμφωνα με την πρώην βουλευτή Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, σπούδασε στο Χάρβαρντ με υποτροφία ελληνικού ιδρύματος, στο οποίο η ίδια η Νίκη Τζαβέλα ήταν αντιπρόεδρος. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, ήταν εκείνη που επέλεξε τον Έντι Ράμα για να φοιτήσει σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου.

Η Νίκη Τζαβέλα, υπεύθυνη της επιλογής των υποτρόφων της ΝΑ Ευρώπης στο Χάρβαρντ, αποκάλυψε σε ανάρτηση της στο Χ πως εκείνη επέλεξε τον τότε δήμαρχο Τιράνων ώστε να φοιτήσει με χρήματα ελληνικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με την Νίκη Τζαβέλα, η βασική προϋπόθεση για να λάβει κάποιος τη συγκεκριμένη υποτροφία θα έπρεπε να έχει μειονοτική καταγωγή. Ο Αλβανός πρωθυπουργός πληρούσε την προϋπόθεση, καθώς η μητέρα του είναι Ελληνίδα, με την ίδια να χαρακτηρίζει τώρα την επιλογή αυτή ως «κορυφαίο λάθος».

Αφορμή για την ανάρτηση της Νίκης Τζαβέλλα και την αποκάλυψη για την ελληνική υποτροφία του Ράμα, αποτέλεσε η επίθεση του Αλβανού πρωθυπουργού στον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριος κατά τη διάρκεια Συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι που προκάλεσε αντιδράσεις στην Ελλάδα.

«Πριν 30 χρόνια δεν ήταν κακόφημος. Τον επέλεξα με την πολύ καλή γνώση μου της Αλβανίας, λόγω προηγούμενης εργασίας μου εκεί. Ήταν μισό μειονοτικός, είχε τις αιτούμενες προϋποθέσεις (δήμαρχος, που δεν είχαν άλλοι μειονοτικοί. Ήταν υποχρεωτικό να είναι θεσμικός), και ήταν σίγουρα ικανός.

Ο άλλος Αλβανος που σπουδάσαμε έφτασε να γίνει υπουργός Οικονομικών, του είχα βαφτίσει το παιδί (πέθανε αυτός νεαρός). Δεν υπήρχε σκοπιμότητα. Άλλωστε στην ΝΑ Ευρώπη τότε ήταν ελάχιστοι που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για εκπαίδευση στο Χάρβαρντ. Θα εκπλαγείτε αν δείτε ποιοι πολιτικοί της ΝΑ Ευρώπης προήλθαν από το Ίδρυμα αυτό. Αστέρια!», έγραψε η Νίκη Τζαβέλλα στο X.

Η αρχική ανάρτηση της Νίκης Τζαβέλλα

Η Νίκη Τζαβέλλα αρχικά σχολίασε τον τρόπο και τα λόγια του Έντι Ράμα, με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό. Στη συνέχεια ακολούθησε μια στιχομυθία με άλλον λογαριασμό στα σχόλια, με αποτέλεσμα να κάνει την αποκάλυψη για την ελληνική υποτροφία.

«Δικαιούμαι να χαρακτηρίζω τον αγνώμονα αχάριστο. Ίσως έχω προσφέρει περισσότερα στην Αλβανία , από ό,τι αυτός. Με κορυφαίο λάθος μου, ότι τον επέλεξα να σπουδάσει ο πρωτόγονος στο Χάρβαρντ, με υποτροφία Ελληνικού Ιδρύματος.

Για αυτό μισεί την Ελλάδα. Γιατί από ημιάγριο Δήμαρχο Τιράνων, τον σπούδασε στην Αμερική. Αυτά, για να μην πω κι άλλα. Κανένας ασφαλέστερος εχθρός από αυτόν που έχεις ευεργετήσει!!», έγραψε.