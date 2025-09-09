Ο Φρανσουά Μπαϊρού έφυγε και η Γαλλία περιμένει να ακούσει τη νέα κυβέρνηση από τα χείλη του Εμανουέλ Μακρόν

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού υπέβαλε επίσημα σήμερα Τρίτη (09.09.2025), την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, μόλις μία μέρα από την ανατροπή της κυβέρνησής του στη γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ο μέχρι πρότινος πρωθυπουργός θα επιστρέψει στο πρωθυπουργικό μέγαρο της Γαλλίας Ματινιόν – στο οποίο έμεινε μόλις 270 ημέρες – όπου θα διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις μέχρι τον διορισμό νέου πρωθυπουργού.

Ο Μπαϊρού έφτασε στο Ελιζέ για να υποβάλλει την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν το μεσημέρι.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Μπαϊρού πέρασε από τις πύλες του προεδρικού μεγάρου λίγο πριν από τις 13:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας).

Μετά από περίπου 1,5 ώρα αποχώρησε.

«Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος την αποδέχτηκε. πρωθυπουργός, μαζί με τα μέλη της κυβέρνησης, θα χειριστεί τις τρέχουσες υποθέσεις μέχρι τον διορισμό νέας κυβέρνησης» ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση της ιστοσελίδας της γαλλικής κυβέρνησης.

Βίντεο από την άφιξη του Μπαϊρού στο Ελιζέ:

Chute du gouvernement: après avoir démissionné, François Bayrou quitte l’Élysée pic.twitter.com/btZ0Ay8vnZ — BFMTV (@BFMTV) September 9, 2025

Η παραίτηση του Μπαϊρού σηματοδοτεί ένα ακόμη επεισόδιο στην πολιτική κρίση που ταλανίζει τη Γαλλία και εντείνει την αβεβαιότητα για το μέλλον της κυβέρνησης Μακρόν.

Με θητεία μόλις εννέα μήνες η κυβέρνηση έπεσε αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση (194 υπέρ έναντι 364 κατά).

Το αποτέλεσμα; Η Γαλλία ξανά σε πολιτική αστάθεια και ο Γάλλος πρόεδρος να αναζητεί τον τρίτο του πρωθυπουργό σε ένα χρόνο, αφότου τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενώθηκαν για να απομακρύνουν τον κεντροδεξιό Φρανσουά Μπαϊρού λόγω των αντιδημοφιλών σχεδίων του για δημοσιονομική σύσφιξη.

Στο μυαλό του Μακρόν

Όποιον κι αν επιλέξει ο Μακρόν, θα κληθεί να αντιμετωπίσει το σχεδόν αδύνατο έργο της ενοποίησης του κοινοβουλίου και της εξασφάλισης ψήφισης του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος.

Δεν υπάρχουν κανόνες που να καθορίζουν ποιον πρέπει να επιλέξει ο Μακρόν ή πόσο γρήγορα.

Ο Μακρόν, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «έλαβε υπόψη το αποτέλεσμα» και θα ορίσει νέο πρωθυπουργό «τις επόμενες ημέρες».

Σύμφωνα με πληροφορίες του AFP, η επιλογή δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί ακόμη και μες την ηέρα.

Τα σενάρια για το ποιος θα αναλάβει την… ηλεκτρική καρέκλα του πρωθυπουργού της Γαλλίας είναι πολλά. Μεταξύ των ονομάτων που έχουν ακουστεί έντονα είναι ο υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνού, ενώ άλλες επιλογές περιλαμβάνουν έναν εκπρόσωπο της κεντροαριστεράς ή έναν τεχνοκράτη.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν περιλαμβάνεται στους υποψήφιους διαδόχους του Μπαϊρού, ενώ έχουν ακουστεί και τα ονόματα της υπουργού Υγείας Κατρίν Βωτρέν και του υπουργού Οικονομικών Ερίκ Λομπάρντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, η επιλογή Λεκορνού συζητήθηκε τη Δευτέρα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Λεκορνού, από τα πρώτα στελέχη που στάθηκαν στο πλευρό του Μακρόν, έχει καταφέρει να διατηρήσει τη θέση του σε πολλαπλούς ανασχηματισμούς, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα του ως αξιόπιστης επιλογής.

Το όνομα του Λεκορνού είχε ακουστεί και στο παρελθόν για την πρωθυπουργία – πριν του την «κλέψει» ο Μπαϊρού – αυτή τη φορά όμως οι πιθανότητες φαίνεται να είναι περισσότερες.

Στενοί συνεργάτες του σημειώνουν πως «οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες, αλλά τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο έως ότου ληφθεί η τελική απόφαση».

«Παραλύει» την Τετάρτη η Γαλλία

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 18 Σεπτεμβρίου, είναι προγραμματισμένες μαζικές κινητοποιήσεις και απεργίες στην Γαλλία, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.

Το κίνημα με το σύνθημα «Bloquons tout» (Να μπλοκάρουμε τα πάντα), που γεννήθηκε μέσα από τα social media αυτό το καλοκαίρι και υποστηρίζεται από ορισμένα συνδικάτα και την ριζοσπαστική αριστερά, καλεί σε «παράλυση» της χώρας.

Περίπου 80.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν την Τετάρτη σε ολόκληρη την Γαλλία, όπου οργανώνονται δεκάδες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής του Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται στο ναδίρ της δημοφιλίας του.