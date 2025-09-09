Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Live οι εξελίξεις – Ο Φρανσουά Μπαϊρού υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης (09.08.2025) στο προεδρικό μέγαρο του Ελιζέ στο Παρίσι, προκειμένου να υποβάλει την παραίτησή του στον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Μετά από περίπου 1,5 ώρα αποχώρησε. Ο Φρανσουά Μπαϊρού θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του εν αναμονή του διορισμού του διαδόχου του, τον πέμπτο επικεφαλής της κυβέρνησης από την έναρξη της δεύτερης πενταετούς θητείας του προέδρου Μακρόν, το 2022. Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του δεν έλαβαν την ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση το βράδυ της Δευτέρας, βυθίζοντας τη Γαλλία σε πολιτική κρίση. Πρόκειται για την πρώτη φορά υπό την 5η Δημοκρατία που πρωθυπουργός παραιτείται μετά από ψηφοφορία εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο.
Ο Μπαϊρού θα πρέπει να ασχοληθεί τώρα με τις τρέχουσες υποθέσεις, περιμένοντας τον διάδοχό του, τον πέμπτο επικεφαλής της κυβέρνησης από την έναρξη της δεύτερης πενταετούς θητείας του προέδρου Μακρόν, το 2022.
Όπως μετέδωσε από το Παρίσι η ανταποκρίτρια του ΕΡΤΝews, Θωμαΐς Παπαϊωάννου, το γεγονός ότι η παραίτηση κράτησε περισσότερο από το συνήθως εθιμοτυπικό, σημαίνει ότι υπάρχει ήδη στα σκαριά μια νέα κυβέρνηση με το πρωτόκολλο να θέλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να ενημερώνει τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό.
Σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφορούν, ο Σεμπαστιάν Λεκορνού, ο νυν υπουργός Άμυνας, είναι αυτός που σχηματίζει κυβέρνηση.
Την ανησυχία τους σε δράση προσπαθούν να μετατρέψουν οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε έναν ολοένα και πιο εχθρικό κόσμο καθώς έχουν δει το μπλοκ να τίθεται στο περιθώριο στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία για την Ουκρανία και να εξαναγκάζεται σε μια ταπεινωτική εμπορική συμφωνία από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Απέτυχαν, για άλλη μια φορά, να αναπροσαρμόσουν τη σχέση τους με το Πεκίνο και είδαν μια ακόμη γαλλική κυβέρνηση να καταρρέει λόγω ενός αδιεξόδου στον προϋπολογισμό, ενώ οι γνωστές διαιρέσεις παρεμποδίζουν τις προσπάθειες για τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής απάντησης στον πόλεμο στη Γάζα, σύμφωνα με το Bloomberg.
Τώρα που οι βουλευτές ανέτρεψαν την κυβέρνηση της Γαλλίας, μια νέα κρίση για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σηματοδοτεί νέους μπελάδες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια στιγμή που το μπλοκ έχει ανάγκη από ισχυρή ηγεσία, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του FRANCE 24 στις Βρυξέλλες, Ντέιβ Κίτινγκ.
Eορτασμοί στη Γαλλία μετά την ήττα του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού στην ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή την Δευτέρα.
Οι βουλευτές ανέτρεψαν τον Μπαϊρού με 364 ψήφους έναντι 194, λόγω του προϋπολογισμού λιτότητας, που στόχευε στη μείωση του εθνικού χρέους της χώρας κατά 44 δισεκατομμύρια ευρώ.
«Αποχαιρετιστήρια ποτά» για τον πρωθυπουργό διοργανώθηκαν σε αρκετές πόλεις, με πολλούς να χαίρονται που βλέπουν να φεύγει ένας πρωθυπουργός που θεωρούνταν ευρέως ότι είχε μικρή λαϊκή εντολή.
Ωστόσο, υπήρχε ανησυχία σε άλλα μέρη για την αυξανόμενη πολιτική αστάθεια της Γαλλίας.
Επιστρέφει στο πρωθυπουργικό μέαγρο Ματινιόν, όπου θα διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις μέχρι τον διορισμό νέου πρωθυπουργού.
Χθες βράδυ (08.09.2025) ο Μακρόν δήλωσε «θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού η οποία δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση.
Με θητεία μόλις εννέα μήνες η κυβέρνηση έπεσε αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση (194 υπέρ έναντι 364 κατά) με αποτέλεσμα η Γαλλία να βυθίζεται ξανά στη δίνη πολιτικής κρίσης και ο Γάλλος πρόεδρος να αναζητεί για πέμπτη φορά πρωθυπουργό μέσα σε λιγότερο από δυο χρόνια.
Την ώρα που ο Μπαϊρού, βρίσκεται στο Ελιζέ, η Μαρίν Λε Πεν κατέφυγε στο X για να σχολιάσει το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η χώρα. Η ακροδεξιά αντίπαλος του Μακρόν εκτιμά ότι «η μακρονία έχει φτάσει στο ναδίρ», αναφερόμενη στην πρόταση του Γκαμπριέλ Ατάλ να διοριστεί ένας «διαπραγματευτής» για να βρει συμβιβασμούς και να κυβερνήσει μέχρι το 2027.
«Ήδη ανίκανη να βγάλει τη χώρα από το χάος στο οποίο την έχει βυθίσει τα τελευταία οκτώ χρόνια, η πρόταση του Gabriel Attal για το διορισμό ενός μεσολαβητή θα ισοδυναμούσε με το να ορίσεις διαιτητή για έναν αγώνα όταν όλες οι ομάδες έχουν εγκαταλείψει το γήπεδο», κατακρίνει η επικεφαλής των βουλευτών του RN.
Δείτε στο παρακάτω βίντεο, την αυτοκινητοπομπή της μετάφοράς του στο Μέγαρο Ελιζέ.
Ποιοι πρωθυπουργοί έμειναν λιγότερο στο Ματινιόν υπό την 5η Δημοκρατία στη Γαλλία
Μετά την καταψήφιση της κυβέρνησής του, ο Μπαϊρού αποχωρεί καταγράφοντας μία από τις πιο σύντομες θητείες πρωθυπουργού στη Γαλλία. Η ιστορία της 5ης Δημοκρατίας περιλαμβάνει κι άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, όπως του Μισέλ Ροκάρ, του Εντουάρ Μπαλαντίρ ή πιο πρόσφατα του Γκαμπριέλ Ατάλ, που έμειναν στο Ματινιόν για λίγους μόνο μήνες.
Ο Μακρόν αναζητά διάδοχο του Μπαϊρού σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο
Η παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού, μετά την καταψήφιση της κυβέρνησής του (364 κατά, 194 υπέρ), βυθίζει τον Εμανουέλ Μακρόν σε νέα κρίση, καθώς πρέπει να ορίσει έκτο πρωθυπουργό μέσα στη θητεία του, σε μια Εθνοσυνέλευση χωρίς σαφή πλειοψηφία.
Σύμφωνα με τα σενάρια που κυκλοφορούν στο Παρίσι, φαβορί θεωρούνται οι υπουργοί Ζεράλ Νταρμανέν (Δικαιοσύνης) και Σεμπαστιέν Λεκονύ (Άμυνας), ενώ στη λίστα βρίσκονται επίσης η Κατρίν Βωτρέν (Υγείας) και ο Ερίκ Λομπάρ (Οικονομικών). Παράλληλα, εξετάζονται και επιλογές εκτός κυβέρνησης, όπως ο Ραφαέλ Γκλουκσμάν, επικεφαλής του Place Publique, και ο πρώην σοσιαλιστής πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ.
Το μεγάλο ερώτημα παραμένει ποιος θα καταφέρει να κυβερνήσει χωρίς να ανατραπεί, σε ένα πολιτικό σκηνικό κατακερματισμένο και όλο και πιο ασταθές.
Ο Μακρόν σε ασφυκτική πίεση μετά την παραίτηση Μπαϊρού
Η παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού βυθίζει τη Γαλλία σε νέα πολιτική και δημοσιονομική κρίση, με τον Εμανουέλ Μακρόν να καλείται να ορίσει πέμπτο πρωθυπουργό μέσα σε τρία χρόνια. Σε ένα κοινοβούλιο χωρίς σαφή πλειοψηφία και με τον Εθνικό Συναγερμό να απειλεί με καταψήφιση, ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται αποδυναμωμένος.
Η κρίση επιτείνεται από το χρέος-ρεκόρ στο 114% του ΑΕΠ και τις προειδοποιήσεις για πιθανή υποβάθμιση, ενώ το κίνημα «Bloquons tout» προαναγγέλλει από αύριο παραλύσεις και μπλόκα. Με τη δημοτικότητά του να έχει πέσει στο 23%, ο Μακρόν παλεύει να σώσει την πενταετία του ανάμεσα σε εξεγερμένο δρόμο, εχθρική Εθνοσυνέλευση και ανήσυχες αγορές.
Στο Ελιζέ ο Φρανσουά Μπαϊρου - Υποβάλλει την παραίτησή του στον Μακρόν
Ο Φρανσουά Μπαϊρού θα υποβάλει την παραίτησή του, καθώς και εκείνη της κυβέρνησής του, στις 14:30 στον Εμανουέλ Μακρόν, μετέδωσε το BFMTV.
Ο Φρανσουά Μπαϊρού θα διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις μέχρι τον διορισμό διαδόχου
Αφού υποβάλλει την παραίτησή του, ο Φρανσουά Μπαϊρού και η κυβέρνησή του θα παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τον διορισμό νέου πρωθυπουργού. Στο μεταξύ θα είναι υπεύθυνοι για τη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποθέσεων.
Η Μαρίν Λεπέν απορρίπτει την επιλογή πρωθυπουργού «διαπραγματευτή» για έναν «ελάχιστο κοινό τόπο»
Η Μαρίν Λεπέν χλεύασε την πρόταση του Γκαμπριέλ Ατάλ να ορίσει ο Εμανουέλ Μακρόν έναν «διαπραγματευτή» με αποστολή να βρεθεί ένας «ελάχιστος κοινός τόπος» για την υιοθέτηση του προϋπολογισμού του 2026, πριν από τον διορισμό νέου πρωθυπουργού.
«Αυτό είναι απολύτως γελοίο, πρέπει να σταματήσει, δεν βρισκόμαστε σε ψυχολογική υποστήριξη», δήλωσε η επικεφαλής της Εθνικής Συσπείρωσης (RN) σε δημοσιογράφους στους διαδρόμους της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.
«Ή υπάρχει πρωθυπουργός ικανός να βρει δρόμο ώστε να μην λογοκριθεί όταν παρουσιάζει τον προϋπολογισμό του, ή δεν υπάρχει. Σε αυτή την περίπτωση θα επανέλθει στο τραπέζι το ζήτημα της διάλυσης», υποσχέθηκε η Μαρίν Λεπέν.
Ο Μπρουνό Ρεταγιό καλεί τον Μακρόν να ορίσει άμεσα πρωθυπουργό πριν από τις διαδηλώσεις της 10ης Σεπτεμβρίου
Ο αρχηγός των Ρεπουμπλικανών και υπουργός Εσωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα κινδυνεύει να βυθιστεί στο κοινωνικό χάος εάν το Ελιζέ καθυστερήσει να δράσει. Μετά από συνεδρίαση των Ρεπουμπλικανών, ο επικεφαλής του κόμματος και υπουργός Εσωτερικών έκρινε «αδιανόητο» να επιλέξει ο Εμανουέλ Μακρόν έναν σοσιαλιστή πρωθυπουργό, επαναλαμβάνοντας ότι υπάρχει «επείγουσα ανάγκη» να οριστεί νέος επικεφαλής της κυβέρνησης. Κατά τον ίδιο, ο Σεπτέμβριος είναι «ευνοϊκός για κάθε εκτροπή» και η διατήρηση της τάξης απαιτεί γρήγορες αποφάσεις.
Ο υπουργός αναφέρθηκε στο κίνημα «Bloquons tout», που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου και θα μπορούσε να συγκεντρώσει περίπου 100.000 διαδηλωτές σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση Παρισιού, καθώς και στο κάλεσμα της διασυνδικαλιστικής για μεγάλη απεργία και κινητοποιήσεις στις 18 Σεπτεμβρίου. Κατηγόρησε μάλιστα τον Ζαν-Λικ Μελανσόν και τους συμμάχους του ότι θέλουν να «δημιουργήσουν κλίμα εξέγερσης».
Ο Ρεταγιό υπενθύμισε ότι η συμμετοχή των Ρεπουμπλικανών σε μια μελλοντική κυβέρνηση «δεν είναι αυτόματη»: «Να μπούμε στην κυβέρνηση, ναι, αλλά όχι με οποιονδήποτε όρο», τόνισε, ζητώντας ο επόμενος πρωθυπουργός να οριστεί σε ένα «κοινό πλαίσιο» αποδεκτό για το κόμμα του.
Η κυβέρνηση Μπαϊρού δημοσίευσε τα τελευταία της διατάγματα το πρωί της Τρίτης πριν από την παραίτηση
Τα τελευταία διατάγματα της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού δημοσιεύθηκαν στο Επίσημο Δελτίο της Γαλλίας. Ένα διάταγμα και μια υπουργική απόφαση καθορίζουν τις νέες προϋποθέσεις για την παροχή επιδοτήσεων σε ανακαινίσεις κατοικιών. Ένα ακόμη διάταγμα αφορά τη μείωση του ΦΠΑ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σπίτια.
Μακρόν σε αναζήτηση... πρωθυπουργού-σωσίβιο μέσα στο χάος
Μετά την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, ο Εμανουέλ Μακρόν καλείται να βρει άμεσα λύση σε ένα σκηνικό πολιτικής κατάρρευσης.
Σύμφωνα με την Sky News, ακόμη και αξιόπιστοι υποψήφιοι για πρωθυπουργοί δεν φαίνεται να έχουν ρεαλιστικές προοπτικές συγκέντρωσης μιας βιώσιμης κοινοβουλευτικής στήριξης. Ο Μακρόν βρίσκεται πλέον με λιγότερο από 18 μήνες θητείας μπροστά του, υπό ασφυκτική πίεση να αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει και να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις σε ένα περιβάλλον πλήρους αβεβαιότητας.
Η παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται το μεσημέρι σύμφωνα με το France 24
Μετά τη βαριά ήττα του τη Δευτέρα (08.09.2025) στην Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας, ο Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται να υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με το άρθρο 50 του γαλλικού Συντάγματος, την Τρίτη το μεσημέρι, μεταδίδει το France 24.
Τζορντάν Μπαρντελά: Απειλεί με λογοκρισία κάθε κυβέρνηση του «κεντρόου μπλοκ»
Την επομένη της πτώσης της κυβέρνησης Μπαϊρού, ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης (RN) Τζορντάν Μπαρντελά έστειλε αυστηρό μήνυμα από τα μικρόφωνα του RTL. Ο επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού τόνισε πως το κόμμα του θα καταθέσει πρόταση μομφής σε κάθε νέο πρωθυπουργό που δεν θα «σπάσει με την πολιτική των τελευταίων οκτώ ετών».
«Δεν έχει σημασία το πρόσωπο, αλλά η πολιτική που ακολουθείται», δήλωσε ο Μπαρντελά, ζητώντας εκ νέου διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και πρόωρες εκλογές.
Τρέχει ο Μακρόν για να σώσει την πενταετία του μετά την πτώση της κυβέρνησης
Η Γαλλία εισέρχεται σε μια πρωτοφανή περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας. Η πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού δεν έφερε καμία αλλαγή στη σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης, ενώ οι αντιπολιτεύσεις παραμένουν πιο σκληρές από ποτέ και η πιθανότητα υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας πλανάται ήδη στον ορίζοντα. Σε αυτό το κλίμα, κάθε ημέρα χωρίς πρωθυπουργό επιδεινώνει την παρακμή του Μακρόν, του οποίου η δημοτικότητα βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο.
Καλημέρα σας από το NewsIt και καλώς ήρθατε στο Live για τις τελευταίες εξελίξεις στην πολιτική κρίση της Γαλλίας
Για υπενθύμιση, ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού δεν κατάφερε το βράδυ της Δευτέρας (08.09.2025) να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση. Με 364 ψήφους κατά και 194 υπέρ, η κυβέρνησή του καταψηφίστηκε, οδηγώντας τη Γαλλία σε νέα περίοδο πολιτικής αστάθειας.
Ο Μπαϊρού αναμένεται την Τρίτη στο προεδρικό μέγαρο του Ελιζέ στο Παρίσι για να υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος «έλαβε γνώση» του αποτελέσματος. Το βράδυ της Δευτέρας, το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι νέος πρωθυπουργός θα οριστεί «τις επόμενες ημέρες».
Πρόκειται για την πρώτη φορά υπό την 5η Γαλλική Δημοκρατία που πρωθυπουργός αναγκάζεται να παραιτηθεί μετά από ψηφοφορία εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο.
