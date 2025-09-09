Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Live οι εξελίξεις – Ο Φρανσουά Μπαϊρού υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν

Σχεδόν 1,5 ώρα κράτησε το τετ α τετ Μπαϊρού - Μακρόν

Τέλος και επίσημα ο Φρανσουά Μπαϊρού που υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν. Η επίσκεψη του Φρανσουά Μπαϊρού στο προεδρικό μέγαρο κράτησε σχεδόν 1,5 ώρα.

Ο Μπαϊρού θα πρέπει να ασχοληθεί τώρα με τις τρέχουσες υποθέσεις, περιμένοντας τον διάδοχό του, τον πέμπτο επικεφαλής της κυβέρνησης από την έναρξη της δεύτερης πενταετούς θητείας του προέδρου Μακρόν, το 2022.

Όπως μετέδωσε από το Παρίσι η ανταποκρίτρια του ΕΡΤΝews, Θωμαΐς Παπαϊωάννου, το γεγονός ότι η παραίτηση κράτησε περισσότερο από το συνήθως εθιμοτυπικό, σημαίνει ότι υπάρχει ήδη στα σκαριά μια νέα κυβέρνηση με το πρωτόκολλο να θέλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να ενημερώνει τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφορούν, ο Σεμπαστιάν Λεκορνού, ο νυν υπουργός Άμυνας, είναι αυτός που σχηματίζει κυβέρνηση.