Ο Γερμανός νεοναζί που άλλαξε φύλο και είχε εξαφανιστεί για να αποφύγει τη φυλακή συνελήφθη στην Τσεχία

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται πλέον η Γερμανίδα νεοναζί Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, η οποία είχε εξαφανιστεί εδώ και μήνες προκειμένου να αποφύγει τη φυλάκισή της. Η σύλληψή της έγινε στην Τσεχία, μετά από ευρωπαϊκό ένταλμα που είχαν εκδώσει οι γερμανικές αρχές.

Η Λίμπιχ, γνωστή παλαιότερα ως Σβεν Λίμπιχ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ως νεοναζί, είχε απασχολήσει έντονα τη γερμανική κοινή γνώμη όταν άλλαξε επίσημα φύλο, αξιοποιώντας τον νέο νόμο περί αυτοπροσδιορισμού που τέθηκε σε ισχύ στα τέλη του 2024 από την κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς. Θα έπρεπε να έχει φυλακιστεί από τον Αύγουστο, όμως τα ίχνη της είχαν χαθεί μέχρι τη σύλληψή της στην Τσεχία.

Ο συγκεκριμένος νόμος επιτρέπει σε πολίτες να αλλάζουν όνομα και φύλο μέσω απλής αίτησης στο ληξιαρχείο, χωρίς ιατρικές γνωματεύσεις.

Η ίδια είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για υποκίνηση μίσους, συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ στη γυναικεία φυλακή του Κέμνιτς όπου έπρεπε να εκτίσει την ποινή της, επιλέγοντας να διαφύγει στο εξωτερικό.

Η υπόθεσή της άνοιξε μεγάλη δημόσια συζήτηση στη Γερμανία σχετικά με τις πιθανές «τρύπες» του νέου νομοθετικού πλαισίου. Πολλοί υποστήριξαν ότι η αλλαγή φύλου έγινε από τη Λίμπιχ όχι λόγω προσωπικής ταυτότητας, αλλά για να προκαλέσει τις αρχές και να εξασφαλίσει ευνοϊκότερες συνθήκες κράτησης.

Παράλληλα, οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι ο νόμος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά από άνδρες παραβάτες προκειμένου να αποκτούν πρόσβαση σε γυναικείους χώρους.

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Χάλε, Ντένις Τσερνότα, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης της Λίμπιχ στη Γερμανία, όπου αναμένεται να οδηγηθεί πίσω για να εκτίσει την ποινή της.

Το χρονικό της υπόθεσης

Τον Ιούλιο του 2023, η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ καταδικάστηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Χάλλε στη Σαξονία-Άνχαλτ σε συνολική ποινή φυλάκισης ενός έτους και έξι μηνών χωρίς αναστολή, για ακροδεξιά υποκίνηση σε μίσος, συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ άσκησε έφεση κατά της ποινής της και την έχασε.

Την εποχή εκείνη ήταν γνωστή ως Σβεν Λίμπιχ με γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Μάρλα υπήρξε μέλος μιας νεοναζιστικής ομάδας που ονομαζόταν Blood and Honour.

Στα τέλη του 2024, η Μάρλα άλλαξε την καταχώριση φύλου στα επίσημα έγγραφα από άνδρας σε γυναίκα και αλλαξε επίσης το μικρό της όνομα.

Η βάση γι’ αυτό ήταν ο Νόμος για την Αυτοδιάθεση της Γερμανίας, ο οποίος μόλις είχε τεθεί σε ισχύ και ενίσχυσε τα δικαιώματα των τρανς ατόμων. Ο Νόμος επιτρέπει στους ανθρώπους να αλλάζουν το φύλο και το μικρό τους όνομα μέσω απλής δήλωσης στο ληξιαρχείο, αντί για δικαστική απόφαση.

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης αμφισβήτησαν τους σκοπούς που έγινε η αλλαγή αυτή.

«Αν η αλλαγή είναι σοβαρή, είναι αμφίβολο», έγραψε το Der Spiegel. «Η Λίμπιχ είναι γνωστή εδώ και χρόνια για τις ακροδεξιές της απόψεις και έχει επίσης κάνει ομοφοβικές δηλώσεις στο παρελθόν».

Η γυναίκα έχει κινηθεί νομικά εναντίον μέσων ενημέρωσης για ό,τι θεωρεί ψευδείς αναπαραστάσεις της ταυτότητας φύλου της.

Μια προσφυγή κατά του Spiegel στο Συμβούλιο Τύπου απορρίφθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο ως αβάσιμη. Το Spiegel ανέφερε ότι η επιστολή έλεγε πως είναι πιθανό η Liebich «να έκανε την αλλαγή του καθεστώτος πολιτικής κατάστασης κατά τρόπο καταχρηστικό, προκειμένου να προκαλέσει και να φέρει σε δύσκολη θέση το κράτος».