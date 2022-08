Πολλοί ταΐζουν τους γλάρους κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με πλοίο, άλλοι απλώς τους φωτογραφίζουν να πετούν πάνω από τα κύματα…

Αυτός ο χρήστης των social media, έχει ένα… διαφορετικό βίντεο με γλάρο, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral.

Κι αυτό γιατί, ο γλάρος με μια αστραπιαία κίνηση, του βούτηξε τη μπουκιά κυριολεκτικά μέσα από το στόμα, ενώ η κάμερα κατέγραφε τη σκηνή.

They strike when your least expecting it…😳😏🤣🐦 pic.twitter.com/WS64IzjzhW