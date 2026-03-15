Ο Γουίλιαμ, ο Χάρι και το τραύμα που δεν λέει να επουλωθεί

Πρίγκιπας Γουίλιαμ και πρίγκιπας Χάρι

Σπάνια στην ιστορία της σύγχρονης μοναρχίας – και ίσως γενικότερα της δημόσιας ζωής – η σχέση δύο αδελφών έχει απασχολήσει τόσο έντονα τη διεθνή ειδησεογραφία. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι μεγάλωσαν μπροστά στα μάτια του κόσμου, μετατρέποντας την προσωπική τους σχέση σε μια ιστορία που παρακολουθείται σχεδόν σαν οικογενειακό δράμα παγκόσμιου βεληνεκούς.

Πρίγκιπας Γουίλιαμ και πρίγκιπας Χάρι δεν ανταλλάσσουν ούτε λέξη και σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα της βασιλικής οικογένειας «δεν θα υπάρξει ποτέ συμφιλίωση μεταξύ τους». Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, ο Γουίλιαμ, «απλά δεν μπορεί να συγχωρήσει» τον αδελφό του που επέλεξε να παραιτηθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα.

«Πάντα πίστευε ότι ο Χάρι θα ήταν στο πλευρό του, τώρα τα καταφέρνει μόνος του. Ευτυχώς που έχει την Κέιτ δίπλα του», σύμφωνα με την Κέιτ Νίκολ, συγγραφέα του βιβλίου The New Royals – Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown.

Οι εντάσεις στην άλλοτε στενή σχέση των δυο αδελφών άρχισαν πριν καν ο Χάρι παντρευτεί τη Μέγκαν Μαρκλ.

Τον Σεπτέμβριο του 2017, όταν ο Χάρι άφησε να εννοηθεί ότι επρόκειτο να κάνει πρόταση γάμου στην ηθοποιό του Suits, ο Γουίλιαμ φέρεται να ρώτησε: «Γιατί βιάζεσαι;», με τον Χάρι να απαντάει θυμωμένος: «Ποιος στο διάολο νομίζεις ότι είσαι;».

Ο πρίγκιπας Χάρι και η αμερικανικής καταγωγής σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ εγκατέλειψαν τη βασιλική ζωή τον Ιανουάριο του 2020 και μετακόμισαν στην Καλιφόρνια.

Οι σχέσεις επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ έδωσαν μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ τον Μάρτιο του 2021, όπου ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι λυπόταν τον πατέρα και τον αδελφό του, οι οποίοι ήταν παγιδευμένοι στους βασιλικούς τους ρόλους και δεν μπορούσαν να φύγουν όπως εκείνος, και η Μέγκαν Μαρκλ ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι είχε αυτοκτονικές σκέψεις.

Έξι χρόνια μετά το «Megxit», η οικογενειακή δυναμική έχει εισέλθει σε νέα φάση, που επηρεάζει και το μέλλον της μοναρχίας. Η σχέση τους αποτελεί τόσο μια καθημερινή ιστορία αδελφών που απομακρύνονται όσο και μια «ψηφοφορία» για το πιο διάσημο θεσμό της κληρονομιάς στον κόσμο.

Ο Γουίλιαμ, από τον θάνατο της γιαγιάς τους, βασίλισσας Ελισάβετ το 2022, έχει αναδειχθεί ως η πιο δημοφιλής μορφή της οικογένειας, ενώ ο Χάρι, πέμπτος στη διαδοχή, ζει μακριά από τη Βρετανία, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες σε επιχειρηματικά και φιλανθρωπικά του εγχειρήματα.

Οι φίλοι του τον περιγράφουν ως οικογενειάρχη, που ξεκινά την ημέρα του όπως ακριβώς και ο Γουίλιαμ: αφήνοντας αρχικά τα παιδιά στο σχολείο και συνεχίζοντας με τα τρέχοντα της καθημερινότητας. 

Ωστόσο, εμφανίζεται απομονωμένος, με τη Μέγκαν να ακολουθεί νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας στο Μπάκιγχαμ
Η απομάκρυνση των Σάσσεξ από το Ηνωμένο Βασίλειο συμβολίζει για τους υποστηρικτές τους την «παγωμένη» φύση της μοναρχίας, που ορισμένοι θεωρούν αναχρονιστική και με στοιχεία ρατσισμού.

Ο βασιλιάς Κάρολος επικοινωνεί με τον Χάρι, αλλά ο Γουίλιαμ έχει κόψει κάθε επαφή, σχεδιάζοντας μια θητεία απαλλαγμένη από οικογενειακά σκάνδαλα, όπως αυτά του θείου του πρώην - πλέον - πρίγκιπα Άντριου λόγω του σκανδάλου Επστάιν. Οι δυο τους έχουν χρόνια να μιλήσουν και, σύμφωνα με συνεργάτες και φίλους, οι πιθανότητες πλήρους επανασύνδεσης είναι σχεδόν μηδαμινές.

Ωστόσο, υπάρχει μια αχτίδα φωτός: ο Χάρι προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, που υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο. Οι βοηθοί του εκτιμούν ότι η βρετανική κυβέρνηση θα παρέχει προστασία στην οικογένεια του Χάρι κατά τις επισκέψεις τους, ανοίγοντας τον δρόμο για επανένωση με τη Μέγκαν και τα παιδιά τους μέσα στο έτος.

Όταν ο Γουίλιαμ ανέλθει στον θρόνο, ο Χάρι θα παραμείνει πάντα στο παρασκήνιο, μία υπενθύμιση ενός αδελφικού διδύμου που θα μπορούσε να είχε υπάρξει.

Η παιδική σχέση των αδελφών, το Megxit και η ζωή στις ΗΠΑ

Ο Χάρι και ο Γουίλιαμ μεγάλωσαν στο Παλάτι του Κένσινγκτον υπό τη διαρκή επίβλεψη φωτογράφων. Η τραγωδία του θανάτου της μητέρας τους, πριγκίπισσας Νταϊάνα, το 1997, τους ένωσε, αλλά και τους έθεσε σε μια σχέση γεμάτη απώλειες. Ως έφηβοι, οι δυο τους έπρεπε να αντιμετωπίσουν την υπερβολική δημοσιότητα, από τα πάρτι γενεθλίων έως τις σχολικές δραστηριότητες.

Ήταν πολύ κοντά μέχρι το γάμο του Γουίλιαμ με την Κέιτ. Τότε ο Χάρι συνειδητοποίησε ότι δεν θα ήταν πια ο πιο κοντινός σύντροφος του αδερφού του στον δρόμο προς τον θρόνο.

Η ζωή του Χάρι άλλαξε δραματικά με τον γάμο του με τη Μέγκαν το 2018. Η υποδοχή της Μέγκαν ως Αμερικανίδας διαζευγμένης στην οικογένεια έμοιαζε αρχικά με «νίκη» για τη μοναρχία. Όμως σύντομα το ζευγάρι διαμαρτυρήθηκε για τις παράλογες απαιτήσεις, τους περιορισμούς και την παρεμβατικότητα των ταμπλόιντ, με αποτέλεσμα το Megxit το 2020.

Η μετακόμιση στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια προσέφερε έναν συνδυασμό μοναρχίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας, με συμφωνίες σε Netflix, Spotify και το βιβλίο του Χάρι, Spare.

Έγιναν στόχος κριτικής, αλλά και στήριξης για την προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την πίεση της Βρετανίας.

Γουίλιαμ, ένας βασιλιάς σε εκπαίδευση

Εν τω μεταξύ, ο Γουίλιαμ επικεντρώνεται όλο αυτό το διάστημα στην προετοιμασία του ως βασιλιάς, με μια πιο «καθημερινή» προσέγγιση. Μαζί με την Κέιτ – που έδωσε τη δική της μάχη με τον καρκίνο μιλώντας ανοιχτά - αναλαμβάνει δημόσιες δραστηριότητες, από την ψυχική υγεία έως την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, και φροντίζει να κρατήσει τα παιδιά τους προστατευμένα από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι εμφανίσεις του, όπου χαιρετά τον κόσμο και συνομιλεί με απλούς πολίτες, ενισχύουν την εικόνα του ως δημοφιλή και προσιτού πρίγκιπα.

Η αυξημένη δημοτικότητα του Γουίλιαμ, με ποσοστό 71%, τον καθιστά την πιο αγαπητή φιγούρα της οικογένειας, σε αντίθεση με τον Χάρι.

Όταν ο Γουίλιαμ γίνει βασιλιάς - διαδεχόμενος τον πατέρα του Κάρολο - η εξουσία του πάνω στους Σάσσεξ θα είναι πραγματική: μπορεί να αφαιρέσει τίτλους ή ακόμα και να αποκλείσει τον Χάρι από τη διαδοχή.

Η ανάγκη για επανένωση και συμφιλίωση παραμένει ζωντανή, αλλά οι πληγές είναι βαθιές και η διαδρομή δύσκολη.

Η ιστορία τους είναι ένα μείγμα βασιλικού δράματος, οικογενειακής τραγωδίας και προσωπικών φιλοδοξιών. Είναι η πορεία δύο αδελφών που, αν και δεμένοι με την ίδια πληγή - την απώλεια της μητέρας τους - απομακρύνθηκαν και τώρα πορεύονται σε δύο διαφορετικούς δρόμους, με τον κόσμο να παρακολουθεί κάθε τους βήμα.

Το τέλος αυτής της ιστορίας δεν έχει γραφτεί ακόμη, αλλά η ρήξη παραμένει μια καθοριστική σελίδα για το παλάτι και για τη ζωή των ίδιων των πρωταγωνιστών.

Κόσμος
