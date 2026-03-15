Ο Γουίλιαμ, ο Χάρι και το τραύμα που δεν λέει να επουλωθεί

Σπάνια στην ιστορία της σύγχρονης μοναρχίας – και ίσως γενικότερα της δημόσιας ζωής – η σχέση δύο αδελφών έχει απασχολήσει τόσο έντονα τη διεθνή ειδησεογραφία. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι μεγάλωσαν μπροστά στα μάτια του κόσμου, μετατρέποντας την προσωπική τους σχέση σε μια ιστορία που παρακολουθείται σχεδόν σαν οικογενειακό δράμα παγκόσμιου βεληνεκούς.

Πρίγκιπας Γουίλιαμ και πρίγκιπας Χάρι δεν ανταλλάσσουν ούτε λέξη και σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα της βασιλικής οικογένειας «δεν θα υπάρξει ποτέ συμφιλίωση μεταξύ τους». Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, ο Γουίλιαμ, «απλά δεν μπορεί να συγχωρήσει» τον αδελφό του που επέλεξε να παραιτηθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα.

«Πάντα πίστευε ότι ο Χάρι θα ήταν στο πλευρό του, τώρα τα καταφέρνει μόνος του. Ευτυχώς που έχει την Κέιτ δίπλα του», σύμφωνα με την Κέιτ Νίκολ, συγγραφέα του βιβλίου The New Royals – Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown.

Οι εντάσεις στην άλλοτε στενή σχέση των δυο αδελφών άρχισαν πριν καν ο Χάρι παντρευτεί τη Μέγκαν Μαρκλ.

Τον Σεπτέμβριο του 2017, όταν ο Χάρι άφησε να εννοηθεί ότι επρόκειτο να κάνει πρόταση γάμου στην ηθοποιό του Suits, ο Γουίλιαμ φέρεται να ρώτησε: «Γιατί βιάζεσαι;», με τον Χάρι να απαντάει θυμωμένος: «Ποιος στο διάολο νομίζεις ότι είσαι;».

Ο πρίγκιπας Χάρι και η αμερικανικής καταγωγής σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ εγκατέλειψαν τη βασιλική ζωή τον Ιανουάριο του 2020 και μετακόμισαν στην Καλιφόρνια.

Οι σχέσεις επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ έδωσαν μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ τον Μάρτιο του 2021, όπου ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι λυπόταν τον πατέρα και τον αδελφό του, οι οποίοι ήταν παγιδευμένοι στους βασιλικούς τους ρόλους και δεν μπορούσαν να φύγουν όπως εκείνος, και η Μέγκαν Μαρκλ ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι είχε αυτοκτονικές σκέψεις.

Έξι χρόνια μετά το «Megxit», η οικογενειακή δυναμική έχει εισέλθει σε νέα φάση, που επηρεάζει και το μέλλον της μοναρχίας. Η σχέση τους αποτελεί τόσο μια καθημερινή ιστορία αδελφών που απομακρύνονται όσο και μια «ψηφοφορία» για το πιο διάσημο θεσμό της κληρονομιάς στον κόσμο.

Ο Γουίλιαμ, από τον θάνατο της γιαγιάς τους, βασίλισσας Ελισάβετ το 2022, έχει αναδειχθεί ως η πιο δημοφιλής μορφή της οικογένειας, ενώ ο Χάρι, πέμπτος στη διαδοχή, ζει μακριά από τη Βρετανία, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες σε επιχειρηματικά και φιλανθρωπικά του εγχειρήματα.

Οι φίλοι του τον περιγράφουν ως οικογενειάρχη, που ξεκινά την ημέρα του όπως ακριβώς και ο Γουίλιαμ: αφήνοντας αρχικά τα παιδιά στο σχολείο και συνεχίζοντας με τα τρέχοντα της καθημερινότητας.

Ωστόσο, εμφανίζεται απομονωμένος, με τη Μέγκαν να ακολουθεί νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.