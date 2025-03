Ο κυκλώνας Άλφρεντ πλησιάζει στην Αυστραλία: Χωρίς ρεύμα πάνω από 80.000 νοικοκυριά – Έπεσαν δέντρα, προειδοποίηση για πλημμύρες

Περισσότερα από 80.000 νοικοκυριά στην Αυστραλία ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα, καθώς πλησιάζει στις ανατολικές ακτές της χώρας ο τροπικός κυκλώνας Άλφρεντ που συνοδεύεται με καταστροφικούς ανέμους.

Σήμερα, Παρασκευή (07.03.25) – απόγευμα τοπική ώρα – ο κυκλώνας βρισκόταν 125 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Μπρίσμπεϊν στην Αυστραλία, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εκτίμησε από την πλευρά της πως ο κυκλώνας, ο πρώτος που πλήττει την περιοχή από το 1974, θα φτάσει στις ακτές αύριο, Σάββατο, το πρωί.

Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν, στα σύνορα μεταξύ των πολιτειών Κουίνσλαντ και Νέας Νότιας Ουαλίας.

Σήμερα το πρωί 80.000 νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα στις δύο αυτές πολιτείες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα τα οποία έπεσαν πάνω σε πυλώνες ηλεκτρικού, επεσήμαναν οι αρχές.

Tropical Cyclone #Alfred will bring heavy rainfall, high tides and damaging winds as it makes landfall just north of #Brisbane, Australia within the next 24 hours. The last tropical cyclone to make landfall this close to the city was Dora in 1971. pic.twitter.com/4a5iaGoGN7