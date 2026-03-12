Κόσμος

Ο Λευκός Οίκος έκανε την επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν βιντεοπαιχνίδι – Το προκλητικό βίντεο που ανέβηκε στο X

Το παιχνίδι συνδυάζει πλάνα που δίνει στη δημοσιότητα ο αμερικανικός στρατός από χτυπήματα σε ιρανικούς στόχους, με διάφορα videogames
βιντεοπαιχνίδι

Ο Λευκός Οίκος συνεχίζει τις προκλήσεις, αυτή τη φορά με το να κάνει την επιχείρηση «Επική Οργή» εναντίον του Ιράν…βιντεοπαιχνίδι και να δημοσιεύει βίντεο παρομοιάζοντας τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Η κίνηση αυτή του Λευκού Οίκου μπορεί να εκληφθεί ως χιουμοριστική ή και ως προκλητική από τους αντιπάλους και να «ανάψει» ακόμα περισσότερες φωτιές στον πόλεμο των ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ακολουθώντας το μοτίβο που έχει συνηθίσει μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, ο Λευκός Οίκος ανέβασε ακόμα ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο X όπου παρομοιάζει τις πολεμικές επιχειρήσεις και τα πλήγματα κατά του Ιράν με βιντεοπαιχνίδια.

Έτσι, με τον γενικό τίτλο «Επιχείρηση Επική Οργή» και τη συνοδευτική φράση «Undefeated» (Ανίκητοι), συνδυάζει πλάνα που δίνει κατά καιρούς στη δημοσιότητα ο αμερικανικός στρατός από χτυπήματα σε ιρανικούς στόχους, με διάφορα videogames.

Η αλληλοαπειλές και επιθέσεις μεταξύ των χωρών της Μέσης Ανατολής συνεχίζουν έχοντας μεγάλο αντίκτυπο και στις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη, με τον πόλεμο αυτό να μην φαίνεται να είναι έτοιμος να τελειώσει ακόμη.

