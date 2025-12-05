Ο Μαδούρο ζήτησε από τον Τραμπ 200 εκατ. δολάρια και αμνηστία για 100 αξιωματούχους του για να φύγει από τη Βενεζουέλα

Το «παζάρι» ανάμεσα στον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτει δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph.

Σε ρεπορτάζ της, αναφέρει ότι κατά την 15λεπτη συνομιλία που είχαν Μαδούρο και Τραμπ, ο ηγέτης της Βενεζουέλας ζήτησε να διατηρήσει 200 εκατομμύρια δολάρια από την προσωπική του περιουσία και να αποχωρήσει προς χώρα «του δυτικού ημισφαιρίου» – κατά προτίμηση Κούβα – και παράλληλα αμνηστία για περίπου 100 ανώτερα στελέχη της κυβέρνησής του.

Παραμένει άγνωστο τι απάντησε ο Τραμπ για τα 200 εκατομμύρια, ενώ για την χώρα διαφυγής του Μαδούρο φέρεται να πρότεινε την Ρωσία ή την Κίνα.

Εκείνο όμως που αποτέλεσε αγκάθι και χάλασε την όποια συμφωνία ήταν η εμμονή του Βενεζουελάνου για αμνηστία όχι μόνο του ίδιου και της οικογενείας του, αλλά και των 100 αξιωματούχων. Κι αυτό γιατί κάποιοι από τους αξιωματούχους αυτούς θεωρούνται από τις ΗΠΑ είτε ότι είναι υπόλογοι για διαφθορά και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε ως στελέχη ή μέλη καρτέλ ναρκωτικών, το οποίο έχει χαρακτηριστεί από την Ουάσινγκτον ως τρομοκρατική οργάνωση.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Telegraph «αυτή η απαίτηση κατέστησε αδύνατη κάθε σοβαρή συμφωνία». Μετά το άκαρπο τηλεφώνημα με τον Μαδούρο, που έγινε την 21η Νοεμβρίου 2025, η πίεση του Τραμπ προς την Βενεζουέλα αυξήθηκε.

Αλλαγή κρεβατιών και Κουβανοί σωματοφύλακες

Δημοσίευμα των New York Times, αναφέρει ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχει εντείνει τα μέτρα ασφαλείας γύρω του καθώς η απειλή πιθανής αμερικανικής στρατιωτικής παρέμβασης αυξάνεται, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον ρόλο της Κούβας στην προσωπική του προστασία, σύμφωνα με πολλούς ανθρώπους κοντά στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας που μίλησαν στην εφημερίδα.

Οι πηγές αυτές, υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, περιέγραψαν μια ατμόσφαιρα ανησυχίας που διακατέχει τον στενό κύκλο του Προέδρου, ενώ πρόσθεσαν ότι ο Μαδούρο πιστεύει ότι διατηρεί τον έλεγχο και μπορεί να αντέξει τη σοβαρότερη απειλή για τα 12 χρόνια της εξουσίας του.

Ο Μαδούρο έχει προσπαθήσει να προστατευθεί από μια πιθανή ακριβή επίθεση ή επιδρομή ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ αλλάζοντας συνεχώς τα κρεβάτια όπου κοιμάται και τα κινητά του τηλέφωνα, είπαν οι πηγές.