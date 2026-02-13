Ο Μάικ Γουόλτς κουστουμαρισμένος κάνει push-ups με τους πεζοναύτες στη Γενεύη

Το κοστούμι δεν εμπόδισε τον πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς να κάνει push-ups στη Γενεύη μαζί με πεζοναύτες.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει τον Μάικ Γουόλτς, τον πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, φορώντας κοστούμι και γραβάτα, να πέφτει στο πάτωμα δίπλα στους άνδρες του Marine Security Detachment και να ρίχνεται στα push-ups στον ίδιο ρυθμό με εκείνους και χωρίς διακοπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τέλος του βίντεο δηλώνει «έτοιμος για υπηρεσία», πανηγυρίζοντας μαζί με τους στρατιώτες, υπογραμμίζοντας –όπως μεταδίδεται– ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα ξεκινά από την ηγεσία.

‘FIT FOR DUTY!’: Mike Waltz, the U.S. ambassador to the United Nations, showed he’s still got it during a visit to the U.S. Mission in Geneva, Switzerland, by cranking out pushups alongside a group of Marines. pic.twitter.com/DOpPSpi7mo — Fox News (@FoxNews) February 12, 2026

Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσκεψής του στο απόσπασμα της Γενεύης, το οποίο έχει την ευθύνη της ασφάλειας των αμερικανικών συμφερόντων κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για ζητήματα εμπορίου, εξοπλισμών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με την ίδια λογική, οι πεζοναύτες διατηρούν υψηλά πρότυπα φυσικής κατάστασης, με τον πρέσβη να επιλέγει να συμμετάσχει ενεργά.