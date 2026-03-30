Ο Μάρκο Ρούμπιο βλέπει «ρωγμές» στην ηγεσία του Ιράν – Οι 4 στόχοι των αμερικανικών πολεμικών επιχειρήσεων

Σε ένα μεγάλο θρίλερ έχουν καταλήξει οι διαπραγματεύσεις που ο Ντόναλντ Τραμπ και η πλευρά των ΗΠΑ λένε ότι γίνονται μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, με το Ιράν, να διαψεύδει ότι γίνονται συνομιλίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκε να αποκαλύψει τα συγκεκριμένα πρόσωπα στο Ιράν με τα οποία διαπραγματεύονται οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα το πρωί, αλλά δήλωσε ότι έχουν εμφανιστεί «ρωγμές» στην ηγεσία της χώρας ενώ τόνισε τους 4 στόχους που έχει η Αμερική για την επιχείρηση στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτηθείς στην εκπομπή Good Morning America του ABC News να σχολιάσει ανάρτηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με ένα «νέο και πιο λογικό καθεστώς», ο Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκε να πει με ποιους συνεργάζονται οι ΗΠΑ για να διαπραγματευτούν τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν πρόκειται να σας αποκαλύψω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί αυτό πιθανότατα θα τους έβαζε σε μπελάδες με άλλες ομάδες ανθρώπων μέσα στο Ιράν», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο στον Τζορτζ Στεφανόπουλος.

«Κοιτάξτε», πρόσθεσε, «υπάρχουν κάποιες εσωτερικές ρωγμές εκεί. Και στο τέλος της ημέρας, πιστεύω ότι αν υπάρχουν άνθρωποι στο Ιράν που τώρα, με δεδομένα όλα όσα έχουν συμβεί, είναι πρόθυμοι να κινηθούν σε μια διαφορετική κατεύθυνση για τη χώρα τους, αυτό θα ήταν πολύ θετικό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις «ρωγμές» και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι τα πρόσωπα που διαπραγματεύονται με τις ΗΠΑ «λένε κάποια από τα σωστά πράγματα κατ’ ιδίαν».

«Προφανώς, δεν πρόκειται να τα δημοσιοποιήσουν σε ανακοινώσεις Τύπου, και όσα λένε σε εσάς ή όσα παρουσιάζουν προς τον κόσμο δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα αυτά που λένε στις συνομιλίες μας. Αλλά στο τέλος της ημέρας, πρέπει να δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι θα καταλήξουν να είναι εκείνοι που έχουν την εξουσία, αν είναι αυτοί που μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Θα το δοκιμάσουμε. Ελπίζουμε ότι αυτό ισχύει».

Στην ίδια εκπομπή ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στους στόχους των ΗΠΑ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «ποτέ» δεν θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να αποφασίζει ποιος θα διέρχεται από τα διεθνή ύδατα. Μάλιστα, απαρίθμησε και τους στόχους της αμερικανικής επιχείρησης και πρόσθεσε: «Καλό θα ήταν να τους σημειώσετε».

Η καταστροφή της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας

Η καταστροφή του ιρανικού ναυτικού

Η σημαντική μείωση της ικανότητάς τους να εκτοξεύουν πυραύλους

Η καταστροφή των εργοστασίων τους

SECRETARY RUBIO: Here are the clear objectives of the operation. You should write them down:



1. The destruction of Iran’s air force

2. The destruction of their navy

3. The severe diminishing of their missile launching capability

4. The destruction of their factories

— Department of State (@StateDept) March 30, 2026

Όπως είπε ο Μάρκο Ρούμπιο αυτοί είναι οι βασικοί στόχοι της επιχείρησης στο Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ, να δηλώνει αρκετά συχνά ότι έχει επιτευχθεί μεγάλο μέρος αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, διέψευσε ότι γίνονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ.