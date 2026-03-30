Τραμπ για Ιράν: «Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία θα ανατινάξουμε σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ»

«Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με νέο και πιο λογικό καθεστώς», λέει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του
Ντόναλντ Τραμπ
Ότι «έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις με «το νέο και πιο λογικό καθεστώς» στο Ιράν, βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η ανάρτηση που λέει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το νέο καθεστώς πάνε καλύτερα, από τον Ντόναλντ Τραμπ, έρχεται σε μία περίοδο που το Ιράν έχει απορρίψει το σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ, για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υπονόησε ότι μια συμφωνία μαζί τους «πιθανότατα» θα επιτευχθεί σύντομα.

Ωστόσο, ο Τραμπ επανέλαβε τις απειλές ότι «αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία» και δεν ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, οι ΗΠΑ θα επιτεθούν σε ιρανικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις με ένα ΝΕΟ, ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΓΙΚΟ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ για να τερματίσουν τις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις στο Ιράν. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, κάτι που πιθανότατα θα συμβεί και αν το Στενό του Ορμούζ δεν ανοίξει αμέσως «για επιχειρήσεις», θα ολοκληρώσουμε την όμορφη «παραμονή» μας στο Ιράν ανατινάζοντας και καταστρέφοντας ολοκληρωτικά όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλες τις μονάδες αφαλάτωσης!), τα οποία σκόπιμα δεν έχουμε ακόμη «αγγίξει».

Αυτό θα γίνει ως αντίποινα για τους πολλούς στρατιώτες μας, και άλλους, που το Ιράν έχει σφαγιάσει και σκοτώσει κατά τη διάρκεια της 47χρονης «Βασιλείας Τρόμου» του παλαιού καθεστώτος.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.
Πρόεδρος Donald J. Trump»

Αυτό έρχεται μετά τη διάψευση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με προηγούμενους ισχυρισμούς του Τραμπ για διαπραγματεύσεις.

