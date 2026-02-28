Ο Μεντβέντεφ ειρωνεύεται τον Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν: «Ο ειρηνοποιός χτύπησε ξανά – Οι διαπραγματεύσεις ήταν βιτρίνα»

Η προσοχή της διεθνούς κοινότητας έχει επικεντρωθεί τις τελευταίες ώρες στο Ιράν, μετά την μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με στόχο τον «αποκεφαλισμό» της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι ΗΠΑ συγκέντρωναν ολοένα και περισσότερες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή με στόχο να χτυπήσουν με τρομακτική αεροναυτική δύναμη το Ιράν και το Ισραήλ δεν έχασε την ευκαιρία να συμμετάσχει στην πολεμική σύγκρουση.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το Κρεμλίνο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, να εξαπολύει προσωπική «επίθεση» στον Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν:

«Ο ειρηνοποιός το κάνει πάλι. Οι συνομιλίες με το Ιράν ήταν απλώς βιτρίνα. Όλοι το ήξεραν αυτό. Λοιπόν, ποιος έχει περισσότερη υπομονή να περιμένει το αξιολύπητο τέλος του εχθρού τώρα; Οι ΗΠΑ είναι μόλις 249 ετών. Η Περσική Αυτοκρατορία ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 2500 χρόνια. Ας δούμε τι θα συμβεί σε τουλάχιστον 100 χρόνια».

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα επέκρινε τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν χαρακτηρίζοντάς τα «επικίνδυνη περιπέτεια» που απειλεί την περιοχή με «καταστροφή», εκτιμώντας ότι έχουν στόχο «να καταστρέψουν» την ιρανική κυβέρνηση διότι αρνείται να υποταγεί στις «επιταγές τους».

«Η Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ ξεκίνησαν για μια ακόμη φορά μια επικίνδυνη περιπέτεια που φέρνει γοργά την περιοχή πιο κοντά σε μια ανθρωπιστική, οικονομική καταστροφή και, κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί, σε μια πυρηνική» καταστροφή, τόνισε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι προθέσεις των επιτιθέμενων είναι ξεκάθαρες και τις έχουν δηλώσει ανοικτά: να καταστρέψουν τη συνταγματική τάξη και την κυβέρνηση ενός κράτους που τους είναι ανεπιθύμητο και αρνείται να υποκύψει στις επιταγές της βίας και της ηγεμονίας», πρόσθεσε