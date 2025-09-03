Κόσμος

Ο Μερτς αποκάλεσε τον Πούτιν «σοβαρό εγκληματία πολέμου» και προκάλεσε την οργή του Κρεμλίνου

«Δεν μπορούμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη τα σχόλια του Γερμανού καγκελαρίου» τονίζει η ρωσική προεδρία
Ο Φρίντριχ Μερτς
Ο Φρίντριχ Μερτς / REUTERS / Liesa Johannssen

Σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση που έκανε χθες (02.09.2025) ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, για τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποί χαρακτήρισε «ίσως τον πιο σοβαρό εγκληματία πολέμου της εποχής μας».

Μάλιστα, ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε, κατά την διάρκεια της συνέντευξης που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Sat.1, ότι δεν υπάρχει χώρος για επιείκεια για άτομα όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, λόγω των ενεργειών του.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Ρωσία σχολίασε σήμερα (03.09.2025) σε έντονο ύφος, τα σχόλια που έκανε ο Γερμανός καγκελάριος, με το Κρεμλίνο να λέει χαρακτηριστικά πως οι αρνητικές απόψεις του Φρίντριχ Μερτς πρέπει να αγνοηθούν.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την πρόταση του Μερτς να διεξαχθούν ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας στην Γενεύη, με τον ίδιο να λέει πως «δεν γίνεται να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι απόψεις του Μερτς μετά τα σχόλια που έκανε για τον Πούτιν». 

Η Ρωσία αρνείται πως οι δυνάμεις της έχουν διαπράξει οποιαδήποτε εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία ή ότι ο Πούτιν έχει δώσει οποιεσδήποτε διαταγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν εγκλήματα πολέμου.

