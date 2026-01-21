Συμβαίνει τώρα:
Ο Μερτς έριξε πόρτα στον Τραμπ και στο «Συμβούλιο Ειρήνης»: Δεν πάει στην υπογραφή της συμφωνίας

Θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για την Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ
Φρίντριχ Μερτς
Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς / REUTERS / Lisi Niesner

Πόρτα στον Ντόναλντ Τραμπ και στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του έριξε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος δεν θα παρευρεθεί στην προγραμματισμένη για αύριο (22.01.2026) στο Νταβός υπογραφή του καταστατικού χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» που εξήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς πρέπει να μεταβεί στις Βρυξέλλες για την Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ωστόσο απέφυγε να τοποθετηθεί σχετικά με το εάν τελικά το Βερολίνο θα αποδεχθεί την πρόταση και η Γερμανία του Μερτς θα ενταχθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ. «Ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για διασφάλιση της ειρήνης», δήλωσε από την Κένυα ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Ευχαριστούμε τις ΗΠΑ για την πρόσκληση. Αυτό που μας καθοδηγεί στην αξιολόγησή της είναι ότι στοχεύει στην υπηρεσία της ειρήνης, κάτι που συμμεριζόμαστε. Επιθυμούμε ιδιαιτέρως να συνεισφέρουμε για το οριστικό τέλος της διένεξης στην Γάζα. Εξετάζουμε αυτό εγχείρημα, του Συμβουλίου Ειρήνης αναλόγως και εν ευθέτω χρόνο θα ενεργήσουμε κατάλληλα», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μάιερ και περιορίστηκε να αναφέρει ότι το πρόγραμμα του καγκελάριου Μερτς δεν επιτρέπει την παρουσία του στην τελετή υπογραφής, καθώς πρέπει να αναχωρήσει από το Νταβός αύριο το πρωί αμέσως μετά την ομιλία του, για να μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου έχει προγραμματίσει επιμέρους επαφές ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ για την Γροιλανδία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ πάντως, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κένυα, εμφανίστηκε επιφυλακτικός στα σχέδια του Αμερικανού Προέδρου για τη δημιουργία του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης». «Έχουμε συμβούλιο ειρήνης και αυτό είναι τα Ηνωμένα Έθνη», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι ο ΟΗΕ πρέπει να μεταρρυθμιστεί και να καταστεί αποτελεσματικότερος.

Ο υπουργός πρόσθεσε επίσης ότι η γερμανική κυβέρνηση έχει ακόμη αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το νέο όργανο. «Τα ερωτήματά μας παραμένουν αναπάντητα μέχρι σήμερα, αλλά θα τα συζητήσουμε σε εποικοδομητικό διάλογο. Στο μεταξύ η Γερμανία αποδεικνύει καθημερινά με τις ενέργειές της ότι ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για την διατήρηση της ειρήνης και αξίζει την πλήρη υποστήριξή μας», πρόσθεσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ από το Ναϊρόμπι.

Η προκάτοχός του και σημερινή πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Αναλένα Μπέρμποκ απέρριψε ευθέως την ιδέα ανάθεσης διεθνών καθηκόντων στο «Συμβούλιο Ειρήνης», υπογραμμίζοντας ότι αυτό ακριβώς είναι το καθήκον του ΟΗΕ.

Σε συνέντευξή της στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, διευκρίνισε επίσης ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είχε δώσει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» μια νομικά δεσμευτική εντολή με σαφώς προσδιορισμένο καθήκον, να ενεργεί σε προσωρινή βάση στη σύγκρουση στη Γάζα.

