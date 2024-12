Ο Μισέλ Μπαρνιέ υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν – Η συνάντηση στο Ελιζέ

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Μισέλ Μπαρνιέ βρέθηκε νωρίς σήμερα, Πέμπτη (05.12.24) στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, αφού ανατράπηκε την προηγουμένη από τους βουλευτές, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Μισέλ Μπαρνιέ αποχώρησε από το Μέγαρο των Ηλυσίων μετά από μια ώρα συνομιλιών με τον Εμανουέλ Μακρόν, χωρίς να γίνει γνωστό τι συζήτησαν οι δύο τους.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τετάρτης, η Άκρα Δεξιά στη Γαλλία συμμάχησε με τον Ενιαίο Λαϊκό Μέτωπο της Αριστεράς και με πλειοψηφία 331 ψήφων έριξαν την κυβέρνηση του Μισέλ Μπαρνιέ που μετρούσε μόλις 90 ημέρες ζωής.

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του γαλλικού Συντάγματος, μετά την υπερψήφιση μιας πρότασης μομφής από την Εθνοσυνέλευση (βουλή), «ο πρωθυπουργός οφείλει να υποβάλει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας την παραίτηση της κυβέρνησης».

Ο Εμανουέλ Μακρόν πρόκειται να απευθυνθεί στους Γάλλους σήμερα στις 20:00 (τοπική ώρα).

Μετά από μία τεταμένη συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας, 331 από τους 577 βουλευτές ψήφισαν το τέλος του Μισέλ Μπαρνιέ, ο οποίος έγινε ο πιο βραχύβιος πρωθυπουργός της σύγχρονης ιστορίας της γαλλικής Δημοκρατίας και ο πρώτος που εκδιώχθηκε μετά το 1962.

Παρότι ανέλαβε την πρωθυπουργία στις 5 Σεπτεμβρίου με υψηλές προσδοκίες για να ενώσει μία διχασμένη Γαλλία και να σταθεροποιήσει την Ευρωζώνη, ο 73χρονος πολιτικός δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις.

Η προϋπολογιστική κρίση, που προκάλεσε η απόφασή του να προωθήσει ένα αυστηρό σχέδιο δημοσιονομικής πειθαρχίας με αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών, εξόργισε τόσο την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν όσο και την αριστερή συμμαχία του Νέου Λαϊκού Μετώπου. Ο συνδυασμός αυτών των πολιτικών δυνάμεων έριξε την κυβέρνηση, κάνοντάς τον τον πρώτο πρωθυπουργό που ανατράπηκε από το 1962.

🚨🇫🇷FRENCH PM SUBMITS RESIGNATION



Michel Barnier arrived at the Elysee Palace to submit his resignation and that of his government to Macron after losing a vote of no confidence in parliament yesterday.



It’s unknown whether Macron will ask him to remain as caretaker PM until a… pic.twitter.com/9afevYXcaq