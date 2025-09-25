Ο Νετανιάχου persona non grata στη Σλοβενία: Του απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφός της

Ανεπιθύμητος στη Σλοβενία ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, η πολιτική του οποίου και η χωρίς τέλος επίθεση σε αμάχους στη Γάζα, τον απομονώνουν όλο και περισσότερο.

Λίγες μέρες αφού το κράτος της Παλαιστίνης αναγνωρίστηκε από Γαλλία, Καναδά, Αυστραλία και Πορτογαλία, η Σλοβενία (που έχει αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος από πέρυσι) ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την είσοδο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο έδαφός της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Λιουμπλιάνα κάτι κάτι τέτοιο. Τον Ιούλιο απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτειά της δύο ακροδεξιών Ισραηλινών υπουργών.

«Με αυτή την ενέργεια η Σλοβενία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στο διεθνές δίκαιο, στις καθολικές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε μια διεπόμενη από αρχές και συνέπεια εξωτερική πολιτική», ανέφερε η Νέβα Γκράσιτς, υφυπουργός Εξωτερικών της Σλοβενίας, με ανάρτησή της στο twitter (νυν X).

Η Σλοβενία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επέβαλε εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ τον Αύγουστο και απαγόρευσε εισαγωγές προϊόντων που παράγονται σε κατεχόμενα από το Ισραήλ παλαιστινιακά εδάφη. Η Γκράσιτς τόνισε ότι η κυβέρνηση της Σλοβενίας έλαβε αυτή την απόφαση εναντίον του Νετανιάχου επειδή κατηγορείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα.

«Η κοινή γνώμη γνωρίζει για τις υπό εξέλιξη διαδικασίες σε βάρος του για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας», είπε η Γκράσιτς.

«Με την απόφαση αυτή, η κυβέρνηση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στο κράτος του Ισραήλ ότι η Σλοβενία αναμένει συνεπή συμμόρφωση με τις αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», πρόσθεσε.

Η Σλοβενία μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει καλέσει επανειλημμένα για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και έχει αυξήσει τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους.

Τον Ιούλιο, η κυβέρνηση επέβαλε εμπάργκο στις εξαγωγές, τις εισαγωγές και τη μεταφορά όπλων προς και από το Ισραήλ, δύο εβδομάδες αφότου ανακήρυξε ανεπιθύμητα πρόσωπα (persona non grata) τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς για «γενοκτονικές δηλώσεις» και υποκίνηση στη βία εναντίον των Παλαιστινίων.

Τον Αύγουστο, η Σλοβενία απαγόρευσε τις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται στα κατεχόμενα από το Ισραήλ παλαιστινιακά εδάφη και ενέκρινε ένα επιπρόσθετο πακέτο βοήθειας για τους Παλαιστινίους στη Γάζα.