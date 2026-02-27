Ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί «καθόλου εμπλουτισμό» ουρανίου από το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος με τη διαπραγμάτευση» με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και ότι δεν θέλει κανέναν εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν.

Το Ιράν δεν πρέπει να πραγματοποιεί «κανέναν εμπλουτισμό» ουρανίου, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, εάν οι διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς ηγέτες αποτύχουν.

«Δεν έχετε ανάγκη τον εμπλουτισμό όταν έχετε τόσο πολύ πετρέλαιο, συνεπώς δεν είμαι ευχαριστημένος με τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Τέξας. «Λέω: κανέναν εμπλουτισμό. Ούτε 20%, ούτε 30%», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει χαρακτηρίσει το Ιράν κράτος χορηγό της παράνομης κράτησης. «Το ιρανικό καθεστώς πρέπει να σταματήσει να κρατά ομήρους και να απελευθερώσει όλους τους Αμερικανούς που κρατούνται άδικα στο Ιράν, βήματα που θα μπορούσαν να βάλουν τέλος σε αυτόν τον χαρακτηρισμό και τις σχετικές ενέργειες», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε ανακοίνωση.