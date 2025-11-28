Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα κατά «διακινητών ναρκωτικών»

Την ώρα που οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία ανοιχτά της Βενεζουέλας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει μια σημαντική σκλήρυνση της πολιτικής κατά των ναρκωτικών: σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιχειρήσεις δεν θα περιορίζονται πλέον στις αναχαιτίσεις στη θάλασσα, αλλά θα στοχεύουν πλέον και στόχους στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τη Βενεζουέλα ότι παίζει κεντρικό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών προς την αμερικανική αγορά — ένας ισχυρισμός που η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απορρίπτει κατηγορηματικά.

Η Ουάσιγκτον προβάλλει μια επιθετική στρατιωτική εκστρατεία

Από τον Σεπτέμβριο, ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει πάνω από 20 πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που θεωρούνταν ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών στα νερά της Καραϊβικής και στον ανατολικό Ειρηνικό, προκαλώντας τουλάχιστον 83 θανάτους.

O secretário da Guerra dos EUA, Pete Hegseth, chegou ao porta-aviões USS Gerald R. Ford, ao largo da costa da Venezuela.

Ο ΟΗΕ κατήγγειλε αυτές τις επιχειρήσεις ως «εξωδικαστικές εκτελέσεις», αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι ήδη έχουν μειώσει τη θαλάσσια διακίνηση «κατά 85 %», χωρίς να εξηγεί πώς προέκυψε αυτό το ποσοστό.

Ο αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί πλέον ότι το επόμενο βήμα θα αφορά άμεσα το έδαφος της Βενεζουέλας: «Θα αρχίσουμε να τους σταματάμε και στη στεριά», δήλωσε σε συνομιλία του με στρατιωτικούς για την Ημέρα των Ευχαριστιών. «Οι χερσαίες οδοί είναι ευκολότερες. Θα ξεκινήσουμε πολύ σύντομα.»

Το Καράκας καταγγέλλει πρόσχημα για επέμβαση

Η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο υποστηρίζει ότι η Ουάσιγκτον υπερβάλλει ή επινοεί κατηγορίες: σύμφωνα με το Καράκας, μόλις το 5 % των ναρκωτικών που παράγονται στην Κολομβία — τον μεγαλύτερο παραγωγό κοκαΐνης στον κόσμο — περνά από τη Βενεζουέλα.

Ο Μαδούρο κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι αναζητούν πρόσχημα για να δικαιολογήσουν μια επέμβαση με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησής του και τον έλεγχο των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της χώρας. Οι ΗΠΑ επιβάλλουν ήδη εδώ και χρόνια εμπάργκο στο πετρέλαιο και βαριές οικονομικές κυρώσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα και δεν αποκλείει στρατιωτική επέμβαση, παρότι δηλώνει ότι θα μπορούσε «κάποια στιγμή» να διαπραγματευτεί με τον Μαδούρο.

Η Βενεζουέλα θέτει τις ένοπλες δυνάμεις της σε επιφυλακή

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο Νικολάς Μαδούρο έκανε λόγο για «17 εβδομάδες ψυχολογικού πολέμου» και κάλεσε τις ένοπλες δυνάμεις να παραμείνουν «ήρεμες, αλλά σε εγρήγορση».

Εξειδικευμένοι ιστότοποι καταγράφουν αυξημένη δραστηριότητα αμερικανικών μαχητικών και βομβαρδιστικών λίγες δεκάδες χιλιόμετρα από τις ακτές της Βενεζουέλας.

Η Δομινικανή Δημοκρατία επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν ορισμένες αεροπορικές εγκαταστάσεις της, ενώ το Τρινιντάντ και Τομπάγκο φιλοξένησε πρόσφατα ασκήσεις αμερικανών πεζοναυτών, αυξάνοντας την πίεση στο Καράκας.

Την Πέμπτη, πάνω στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ χαιρέτισε τους στρατιωτικούς που συμμετέχουν στην αποστολή, χαρακτηρίζοντάς τους «πολεμιστές που προστατεύουν την ασφάλεια» των ΗΠΑ στην αντιμετώπιση των καρτέλ.

Η Ουάσιγκτον συνεχίζει την διπλωματική και δικαστική πίεση

Τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» το Cártel de los Soles, η ύπαρξη του οποίου αμφισβητείται από αρκετούς ειδικούς, αλλά το οποίο η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι διευθύνεται από τον Νικολάς Μαδούρο.

Πριν από το πρόσφατο στρατιωτικό πλέγμα στην περιοχή, η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι είχε αυξήσει το ποσό της αμοιβής για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Το Καράκας απαντά με ανάδειξη των δικών του επιχειρήσεων

Η Βενεζουέλα προβάλλει τις δικές της αντιναρκωτικές επιχειρήσεις: καταστροφή παράνομων εργαστηρίων, εξουδετέρωση μυστικών αεροδιαδρόμων, κατάρριψη μικρών αεροσκαφών που — σύμφωνα με το Καράκας — μετέφεραν ναρκωτικά. Στα τέλη Οκτωβρίου, ο στρατός ανακοίνωσε την καταστροφή καταυλισμών που υποστήριξε ότι ανήκαν σε «κολομβιανούς ναρκωτρομοκράτες» στο νότιο τμήμα της χώρας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα κλιμάκωσης, πολλές αεροπορικές εταιρείες — ανάμεσά τους η Iberia, η TAP και η Turkish Airlines — ανέστειλαν τις πτήσεις τους προς και από τη Βενεζουέλα. Η κυβέρνηση της χώρας απάντησε αφαιρώντας τους τις άδειες δραστηριοποίησης.