Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει έτοιμος να στείλει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν «αν χρειαστεί»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν θα διστάσει να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν «αν αυτό χρειαστεί».

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη που παραχώρησε στη New York Post πρόσθεσε πως η προοπτική για αποστολή στρατού στο Ιράν δεν «τον αγχώνει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα είπε πως «δεν με αγχώνει (η αποστολή) χερσαίων στρατευμάτων – όπως όλοι οι πρόεδροι λένε “δεν θα υπάρξουν χερσαία στρατεύματα”. Δεν το λέω αυτό

Αντίθετα λέω, “Πιθανότατα δεν τα χρειαζόμαστε” ή “αν χρειαστεί”».

Παράλληλα ο Τραμπ δήλωσε στο CNN πως το «μεγάλο κύμα» στον πόλεμο με το Ιράν δεν έχει έρθει ακόμη, και πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον δεν γνωρίζει ποιος θα είναι ο νέος ηγέτης της χώρας μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε σκληρά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει καν συμβεί. Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα», είπε ο Τραμπ, λέγοντας στο CNN ότι δεν είναι σαφές ποιος ηγείται τώρα της χώρας.

«Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ηγεσία. Δεν γνωρίζουμε ποιον θα επιλέξουν», είπε.