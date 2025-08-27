Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Τζορτζ Σόρος και τον γιό του: «Δεν θα αφήσουμε τους ψυχοπαθείς να διαλύσουν τις ΗΠΑ»

Σκληρή επίθεση κατά του Τζορτζ Σόρος και του γιου του εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την αμερικανική δικαιοσύνη να ασκήσει κατηγορίες στον Τζορτζ Σόρος και τον γιό του για την υποστήριξή τους σε «βίαιες διαμαρτυρίες» και άλλες δραστηριότητες.

«Ο Τζορτζ Σόρος και ο υπέροχος ακροαριστερός γιος του θα πρέπει να κατηγορηθούν με τον νόμο RICO για την υποστήριξή τους σε βίαιες διαμαρτυρίες και πολλά άλλα σε όλη τη χώρα», έγραψε ο Τραμπ, αναφορικά με τον νόμο που επιτρέπει την καταδίωξη εγκληματικών οργανώσεων.

Παράλληλα ο Τραμπ κατηγόρησε τον Σόρος και την ομάδας του πως προκαλούν ζημιά στις ΗΠΑ και τους αποκάλεσε «ψυχοπαθείς».

Παράλλη αναφέρθηκε και στους φίλους του Σόρος στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, λέγοντας «Προσέξτε, σας παρακολουθούμε!Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτούς τους τρελούς να διαλύσουν την Αμερική, χωρίς να της δώσουν ποτέ την ευκαιρία να “αναπνεύσει” και να είναι ελεύθερη» κατέληξε στην ανάρτησή του.

Ο 95χρονος Τζορτζ Σόρος που επέζησε από το Ολοκαύτωμα χρησιμοποίησε τον πλούτο που συγκέντρωσε στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 για να δημιουργήσει τα Ιδρύματα Ανοιχτής Κοινωνίας.

Ιδρύματα που στηρίζουν ένα ευρύ φάσμα σκοπών καθώς και ΜΚΟ σε ολόκληρο τον κόσμο, από προγράμματα καλής διακυβέρνησης και οικοδόμησης της δημοκρατίας έως φιλελεύθερες πρωτοβουλίες δημόσιας πολιτικής.

Ο γιος του, Αλεξάντερ Σόρος συνεχίζει το έργο του και διαχειρίζεται τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες του πατέρα του από το 2023.