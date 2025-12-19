Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ο Ντοναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να δώσει στην δημοσιότητα όλα τα αρχεία της υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί κατά την προεκλογική εκστρατεία του το 2024 ότι θα προχωρούσε σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την υπόθεση
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει σήμερα 19 Δεκεμβρίου «πολλές εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα» που αφορούν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.

Αυτό έκανε γνωστό ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης ενώ και άλλα στοιχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα τις επόμενες εβδομάδες από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σήμερα λήγει η διορία που προβλέπει ο νόμος για τη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων που έχει η κυβέρνηση Τραμπ στην κατοχή της για την υπόθεση αυτή, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί σάλο στις ΗΠΑ, έξι χρόνια μετά τον θάνατο του Επστάιν.

«Αναμένω ότι θα δημοσιοποιήσουμε σήμερα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα» είπε στο κανάλι Fox News ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, διευκρινίζοντας ότι «θα έχουν ποικίλες μορφές». Άφησε όμως να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται για το σύνολο των στοιχείων, αφού «εκατοντάδες χιλιάδες άλλα» θα δοθούν στη δημοσιότητα «τις επόμενες εβδομάδες».

Ο Μπλανς δικαιολόγησε την καθυστέρηση εξηγώντας ότι είναι αναγκαίο να διασφαλίσει η κυβέρνηση ότι «κάθε θύμα θα προστατευθεί πλήρως».

Οι παρατηρητές αναμένουν ότι τα έγγραφα θα είναι εν μέρει λογοκριμένα αφού το υπουργείο έχει το ελεύθερο να μην δημοσιοποιήσει ονόματα ή ευαίσθητες πληροφορίες.

«Εξετάζουμε κάθε έγγραφο που θα δώσουμε στη δημοσιότητα, φροντίζοντας ότι κάθε θύμα –το όνομα, η ταυτότητά του, η ιστορία του– θα προστατευθεί πλήρως (…) Μέχρι σήμερα, δεν προβλέπεται η άσκηση καμίας νέας δίωξης, όμως η έρευνα συνεχίζεται» τόνισε ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζέφρι Επστάιν βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο κελί του στη Νέα Υόρκη στις 10 Αυγούστου 2019, πριν από τη δίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα. Ο θάνατός του πυροδότησε αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες δολοφονήθηκε για να μην αποκαλυφθεί ένα σκάνδαλο που θα έπληττε προσωπικότητες υψηλού κύρους.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε κατά την προεκλογική εκστρατεία του το 2024 ότι θα προχωρούσε σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την υπόθεση.  Στη συνέχεια όμως και επί πολλούς μήνες, προέτρεπε τους υποστηρικτές του να «γυρίσουν σελίδα» και χαρακτήριζε την υπόθεση «φάρσα» των Δημοκρατικών.

Αφού αντιτάχθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αναγκάστηκε τον Νοέμβριο να επικυρώσει τον νόμο που υποχρεώνει την κυβέρνησή του να δημοσιοποιήσει το σύνολο των εγγράφων της υπόθεσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
356
138
128
88
86
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα»
Ο ίδιος προσφέρθηκε να εγκαταλείψει την επιθυμία να γίνει το Κίεβο μέλος του ΝΑΤΟ σε αντάλλαγμα για την παροχή σκληρών εγγυήσεων ασφαλείας, οπότε δεν βλέπει λόγο αναθεώρησης του Συντάγματος
ζελένσκι
Η Shein θα εφαρμόσει μέτρα επαλήθευσης της ηλικίας των πελατών στη Γαλλία, μετά το σάλο με τις ερωτικές κούκλες
Η γαλλική κυβέρνηση προσπάθησε ανεπιτυχώς να αναστείλει της λειτουργία της πλατφόρμας, με αφορμή το σκάνδαλο με τις κούκλες που είχαν παιδικά χαρακτηριστικά
REUTERS
Newsit logo
Newsit logo