Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Σι Τζινπίνγκ για τους τελωνειακούς δασμούς και την λειτουργία του Tik Tok στις ΗΠΑ

Η πολυαναμενόμενη επικοινωνία των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε εν μέσω εμπορικών και γεωστρατηγικών εντάσεων
Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ
Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ / REUTERS / Kevin Lamarque / File Photo

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε σήμερα (19.09.2025) τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, όπως μετέδωσαν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Η πολυαναμενόμενη επικοινωνία των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε εν μέσω εμπορικών και γεωστρατηγικών εντάσεων., καθώς επίσης με φόντο ζητήματα όπως οι τελωνειακοί δασμοί και η απαγόρευση της εφαρμογής Tik Tok.

Μάλιστα, η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Σι επικεντρώθηκε στις εμπορικές εντάσεις των δύο χωρών, τους δασμούς, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για τη διατήρηση της λειτουργίας του TikTok στις ΗΠΑ, σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και αναφορές από το CNBC, το Bloomberg και τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης

Σημειώνεται ότι δημοσίευμα της εφημερίδας «Washington Post» ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ενέκρινε πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα διεκδικεί ως αναπόσπαστο μέρος της εδαφικής της επικράτειας.

Την ίδια στιγμή, οι δύο πλευρές συζητούν μια πιθανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου του APEC, που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με το Reuters.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Δευτέρα (15.09.2025) ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε σε ανάρτηση που έκανε στα social media πως «οι εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα πήγαν πολύ καλά» και ότι «έκλεισε συμφωνία για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν οι ΗΠΑ σχετικά με το TikTok».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Bloomberg: Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κρίσιμο σταυροδρόμι μπροστά στο κύμα λαϊκισμού και εθνικισμού
Μετά την κρίση του ευρώ, το Brexit και την πανδημία, η ΕΕ κλονίζεται εκ νέου από μια σειρά κρίσεων, την ώρα που οι εθνικιστικές και λαϊκιστικές δυνάμεις ενισχύονται σε πολλά κράτη-μέλη
Η αστυνομία χρησιμοποιεί δακρυγόνα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Γαλλία
Καυστικός ο Τζον Στιούαρτ κατά του Τραμπ μετά την απομάκρυνση του Τζίμι Κίμελ: «Καλησπέρα από τον πατριωτικά υπάκουο οικοδεσπότη σας»
Επιστρέφοντας στο Comedy Central, ο παρουσιαστής σατίρισε τον Ντόναλντ Τραμπ και τη λογοκρισία γύρω από την υπόθεση του Τζίμι Κίμελ, σε ένα σόου γεμάτο ειρωνεία και πολιτική κριτική
Ο Τζον Στιούαρτ στο The Daily Show
2
Newsit logo
Newsit logo