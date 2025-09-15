Συμβαίνει τώρα:
Τραμπ: Επιτεύχθηκε συμφωνία για το TikTok – Επικοινωνία με τον Σι Τζινπίνγκ την Παρασκευή

Η μεγάλη εμπορική συνάντηση με την Κίνα πήγε πολύ καλά! Θα σώσουμε την εταιρεία που θέλουν οι νέοι μας
Το λογότυπο του TikTok πάνω στις σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας
REUTERS / Dado Ruvic / Illustration

Με ανάρτηση στα social media ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για το καθεστώς ιδιοκτησίας του TikTok και την Παρασκευή (19.9.2025) θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ δημοσίευσε σήμερα (15.9.2025) στο Truth Social ότι οι εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα πήγαν πολύ καλά και ότι «έκλεισε» συμφωνία για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν οι ΗΠΑ σχετικά με το TikTok.

 

«Η μεγάλη εμπορική συνάντηση στην Ευρώπη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κίνας πήγε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ! Θα ολοκληρωθεί σύντομα. Επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία για μια “συγκεκριμένη” εταιρεία (σ.σ. TikTok) που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σώσουν. Θα είναι πολύ χαρούμενοι! Θα μιλήσω με τον Πρόεδρο Σι την Παρασκευή. Η σχέση μας παραμένει πολύ ισχυρή!!! Πρόεδρος DJT», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρεπουμπλικάνος δήλωσε στους δημοσιογράφους χθες Κυριακή (14.9.2025) ότι οι συνομιλίες «πηγαίνουν καλά», αλλά είπε ότι η μοίρα του TikTok θα καθοριστεί από τις ενέργειες του Πεκίνου. «Μπορεί να το αφήσουμε να πεθάνει, ή μπορεί και δεν ξέρω, εξαρτάται. Εξαρτάται από την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ στο Νιου Τζέρσεϊ, καθ’ οδόν προς τον Λευκό Οίκο.

Οι ΗΠΑ είχαν δηλώσει ότι θα προχωρήσουν στην απαγόρευση της εφαρμογής βίντεο μικρού μήκους TikTok, εάν η Κίνα δεν εγκαταλείψει τις απαιτήσεις για μειωμένους δασμούς και τεχνολογικούς περιορισμούς ως μέρος μιας συμφωνίας εκποίησης, δήλωσε σήμερα ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Κίνας συζητούν την εκποίηση από το TikTok από την κινεζική ιδιοκτήτρια εταιρεία Bytedance στο πλαίσιο ενός γύρου ευρύτερων συνομιλιών για τους δασμούς και την οικονομική πολιτική που πραγματοποιείται στη Μαδρίτη. Το TikTok κινδυνεύει να κλείσει ήδη από τις 17 Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, εκτός αν μεταβεί σε αμερικανική ιδιοκτησία.

Μιλώντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ δήλωσαν ότι η Κίνα ήθελε παραχωρήσεις στο εμπόριο και την τεχνολογία με αντάλλαγμα να συμφωνήσει να αποχωρήσει από τη δημοφιλή εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι Κινέζοι ομόλογοί μας ήρθαν με ένα πολύ επιθετικό αίτημα», δήλωσε ο Μπέσεντ, προσθέτοντας: «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε την εθνική ασφάλεια για μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης».

