Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον πάπα Λέοντα να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» – Επιφυλακτικό το Βατικανό

Επίσημη πρόσκληση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να συμμετάσχει στο υπό διαμόρφωση «Συμβούλιο Ειρήνης», έλαβε ο πάπας Λέων.

Όπως ανέφερε ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν -ο «υπουργός Εξωτερικών» του Βατικανού-σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, η πρόσκληση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τον πάπα Λέων αξιολογείται. «Ο πάπας έλαβε πρόσκληση και σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι που απαιτεί κάποια σκέψη προτού να δώσουμε μια απάντηση», σημείωσε ο καρδινάλιος Παρολίν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Αγία Έδρα δεν θα κινηθεί βιαστικά.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» είχε ως αρχικό σκοπό να ασχοληθεί με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όμως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει τώρα ότι ο σκοπός του θα είναι ευρύτερος και θα επιλύει συγκρούσεις παγκοσμίως. Κάποιες χώρες –όπως Ισραήλ, Αίγυπτος, Τουρκία, Πακιστάν και πολλές μουσουλμανικές χώρες– δέχτηκαν την πρόσκληση, όμως άλλες εκφράζουν επιφυλάξεις και διπλωμάτες λένε ότι θα μπορούσε να πλήξει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Ο πάπας, ο θρησκευτικός ηγέτης 1,4 δισεκ. Καθολικών σε όλον τον κόσμο, σπανίως συμμετέχει σε διεθνή συμβούλια. Το Βατικανό διαθέτει μια μεγάλη διπλωματική υπηρεσία και είναι μόνιμος παρατηρητής στα Ηνωμένα Έθνη, συμμετέχοντας συχνά σε δημόσιες συζητήσεις.