Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον πάπα Λέοντα να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» – Επιφυλακτικό το Βατικανό

Η τελική απόφαση της Αγίας Εδρας αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς ενδεχόμενη συμμετοχή του ποντίφικα θα προσέδιδε ιδιαίτερο διεθνές και συμβολικό βάρος στη νέα αυτή αμερικανική πρωτοβουλία
Ο πάπας Λέων
Ο πάπας Λέων (REUTERS / Guglielmo Mangiapane)

Επίσημη πρόσκληση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να συμμετάσχει στο υπό διαμόρφωση «Συμβούλιο Ειρήνης», έλαβε ο πάπας Λέων.

Όπως ανέφερε ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν -ο «υπουργός Εξωτερικών» του Βατικανού-σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, η πρόσκληση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τον πάπα Λέων αξιολογείται. «Ο πάπας έλαβε πρόσκληση και σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Πιστεύω ότι θα είναι κάτι που απαιτεί κάποια σκέψη προτού να δώσουμε μια απάντηση», σημείωσε ο καρδινάλιος Παρολίν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Αγία Έδρα δεν θα κινηθεί βιαστικά.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» είχε ως αρχικό σκοπό να ασχοληθεί με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όμως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει τώρα ότι ο σκοπός του θα είναι ευρύτερος και θα επιλύει συγκρούσεις παγκοσμίως. Κάποιες χώρες –όπως Ισραήλ, Αίγυπτος, Τουρκία, Πακιστάν και πολλές μουσουλμανικές χώρες– δέχτηκαν την πρόσκληση, όμως άλλες εκφράζουν επιφυλάξεις και διπλωμάτες λένε ότι θα μπορούσε να πλήξει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Ο πάπας, ο θρησκευτικός ηγέτης 1,4 δισεκ. Καθολικών σε όλον τον κόσμο, σπανίως συμμετέχει σε διεθνή συμβούλια. Το Βατικανό διαθέτει μια μεγάλη διπλωματική υπηρεσία και είναι μόνιμος παρατηρητής στα Ηνωμένα Έθνη, συμμετέχοντας συχνά σε δημόσιες συζητήσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
317
133
112
74
69
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Χρυσός Θόλος» του Τραμπ: Η κλεμμένη ιδέα από το Ισραήλ, οι διαφορές με το Iron Dome και ο ρόλος της Γροιλανδίας στην αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ
Το εξοπλιστικό πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου που εκτός από δισεκατομύρια δολάρια μπορεί να «κοστίσει» και παραδοσιακές συμμαχίες των ΗΠΑ εντός NATO
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας παρουσιάζει τον «Χρυσό Θόλο» στον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο
Newsit logo
Newsit logo