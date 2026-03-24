Ο Ντόναλντ Τραμπ ψήφισε με επιστολική ψήφο στην Φλόριντα ενώ την καταγγέλλει ως «απάτη»

Τι και αν επικρίνει την επιστολική ψήφο αναφέροντας ότι είναι απάτη, ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλαξοπίστησε για λίγο στις απόψεις του, με στόχο να ψηφίσει σε τοπικές εκλογές στη Φλόριντα αυτή την εβδομάδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ψήφισε με επιστολική ψήφο στις εκλογές της κομητείας Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα, που πραγματοποιήθηκαν σήμερα Τρίτη 24.03.2026 για την ανάδειξη πολιτειακού γερουσιαστή και πολιτειακού βουλευτή, σύμφωνα με δημόσια αρχεία της κομητείας.

Μόλις εχθές Δευτέρα 23.03.2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε εκδήλωση στο Μέμφις του Τενεσί, απέρριψε τη μέθοδο αυτή άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, διατυπώνοντας αβάσιμουςισχυρισμούς ότι η επιστολική ψήφος είναι πιο ευάλωτη σε απάτη.

«Η επιστολική ψήφος σημαίνει επιστολική απάτη. Την αποκαλώ επιστολική απάτη και πρέπει να κάνουμε κάτι για όλα αυτά. Και είναι κομμάτι της Εσωτερικής Ασφάλειας», δήλωσε ο Τραμπ σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα το έγκλημα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν θα πρέπει να συμφωνήσουν στη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, αν προηγουμένως οι Δημοκρατικοί δεν εγκρίνουν το νομοσχέδιο SAVE America, το οποίο προβλέπει ότι όσοι εγγράφονται για να ψηφίσουν θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι Αμερικανοί πολίτες.

Παράλληλα, ο Τραμπ ζήτησε να συμπεριληφθούν και άλλες ρυθμίσεις στο ίδιο νομοσχέδιο, όπως η απαγόρευση συμμετοχής τρανς γυναικών στα γυναικεία αθλήματα, η απαγόρευση επεμβάσεων αλλαγής φύλου σε ανήλικους, καθώς και περιορισμοί στην επιστολική ψήφο, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως ασθένεια, αναπηρία, στρατιωτική υπηρεσία ή απουσία λόγω ταξιδιού.

Τέλος, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι, αν και ο Τραμπ είναι εγγεγραμμένος ως κάτοικος στο Παλμ Μπιτς και ψηφίζει στη Φλόριντα, η κύρια διαμονή του είναι στον Λευκό Οίκο.

«Όπως έχει πει ο πρόεδρος Τραμπ, ο Νόμος SAVE America έχει εξαιρέσεις κοινής λογικής για τους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν επιστολικά ψηφοδέλτια για ασθένεια, αναπηρία, στρατιωτική θητεία ή ταξίδια – αλλά η καθολική επιστολική ψήφος δεν θα πρέπει να επιτρέπεται επειδή είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε απάτη», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ολίβια Γουέιλς μέσω email.

Ωστόσο, η εκλογική απάτη είναι σπάνια στην επιστολική ψήφο. Οι συνήθεις μέθοδοι και η αποκεντρωμένη φύση των εκλογών στις ΗΠΑ καθιστούν πολύ δύσκολη την παρέμβαση στα επιστολικά ψηφοδέλτια, λένε ειδικοί.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ ψήφισε με επιστολική ψήφο.

Είχε ψηφίσει έτσι και στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018, δήλωσε τότε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ο Τραμπ είχε ζητήσει επιστολικό ψηφοδέλτιο, αλλά αποφάσισε να ψηφίσει με φυσική παρουσία το 2020.