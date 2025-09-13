Ο Ντόναλντ Τραμπ χόρεψε στους ρυθμούς του «YMCA» σε αγώνα, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Δείτε βίντεο

Αφού έδειξε την στεναχώρια του για τη στυγερή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και αφού είπε τα συλλυπητήριά του στην χήρα του ακτιβιστή, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε να το «ρίξει» λίγο έξω. Παρακολούθησε αγώνα μπέιζμπολ στο γήπεδο των New York Yankees, και παρά το πένθος του, χόρεψε σε ρυθμούς «YMCA».

Ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή 12.09.2025 (2 μόλις ημέρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, του θερμού υποστηρικτή του και του ανθρώπου που τον βοήθησε πολύ να κερδίσει το νέο κοινό), εμφανίστηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον αγώνα με αφορμή τη συμπλήρωση 24 χρόνων από τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η παρουσία στο γήπεδο προκάλεσε αντιδράσεις αλλά και χειροκροτήματα.

Αφού οι φίλαθλοι ξεκίνησαν να φωνάζουν ρυθμικά «U-S-A», ο Ντόναλντ Τραμπ είπε να τους ακολουθήσει, με το στιγμιότυπο να καταγράφεται σε βίντεο.

President Donald Trump with Yankees team president Randy Levine and owner Hal Steinbrenner. pic.twitter.com/hJ2scYJiJ4 — Brendan Kuty (@BrendanKutyNJ) September 11, 2025

Στη συνέχεια ωστόσο, έπαιξαν στα ηχεία το αγαπημένο τραγούδι του Αμερικάνου προέδρου, το «YMCA». Παρά το γεγονός πως λίγο πριν είχε τραυματιστεί θανάσιμα από πυροβολισμό, ο συντηρητικός ακτιβιστής, Τσάρλι Κερκ, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε να κάνει το κλασσικό χορευτικό του.



47 brought some light to an otherwise dark day in America pic.twitter.com/1F3uXtE1FR — Nick Sortor (@nicksortor) September 12, 2025

Πολλοί ήταν αυτοί που σχολίασαν πως το πένθος του διήρκησε μόλις 1 ημέρα, παρά τις δηλώσεις του.