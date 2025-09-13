Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ χόρεψε στους ρυθμούς του «YMCA» σε αγώνα, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Δείτε βίντεο

Ούτε μία ημέρα δεν κράτησε το πένθος του Ντόναλντ Τραμπ για τον Τσάρλι Κερκ
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ χορεύει «ΥMCA» κατά τη διάρκεια του αγώνα / Frank Franklin II / Associated Press

Αφού έδειξε την στεναχώρια του για τη στυγερή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και αφού είπε τα συλλυπητήριά του στην χήρα του ακτιβιστή, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε να το «ρίξει» λίγο έξω. Παρακολούθησε αγώνα μπέιζμπολ στο γήπεδο των New York Yankees, και παρά το πένθος του, χόρεψε σε ρυθμούς «YMCA».

Ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή 12.09.2025 (2 μόλις ημέρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, του θερμού υποστηρικτή του και του ανθρώπου που τον βοήθησε πολύ να κερδίσει το νέο κοινό), εμφανίστηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον αγώνα με αφορμή τη συμπλήρωση 24 χρόνων από τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η παρουσία στο γήπεδο προκάλεσε αντιδράσεις αλλά και χειροκροτήματα.

Αφού οι φίλαθλοι ξεκίνησαν να φωνάζουν ρυθμικά «U-S-A», ο Ντόναλντ Τραμπ είπε να τους ακολουθήσει, με το στιγμιότυπο να καταγράφεται σε βίντεο. 

Στη συνέχεια ωστόσο, έπαιξαν στα ηχεία το αγαπημένο τραγούδι του Αμερικάνου προέδρου, το «YMCA». Παρά το γεγονός πως λίγο πριν είχε τραυματιστεί θανάσιμα από πυροβολισμό, ο συντηρητικός ακτιβιστής, Τσάρλι Κερκ, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε να κάνει το κλασσικό χορευτικό του.

Πολλοί ήταν αυτοί που σχολίασαν πως το πένθος του διήρκησε μόλις 1 ημέρα, παρά τις δηλώσεις του.

