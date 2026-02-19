Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά με διάταγμα παραγωγή του καρκινογόνου ζιζανιοκτόνου γλυφοσάτη στις ΗΠΑ

Τι κι αν εδώ και χρόνια η γλυφοσάτη και ειδικότερα το ύποπτο ζιζανιοκτόνο Roundup βρίσκονται στο στόχαστρο καθώς θεωρείται ιδιαίτερα καρκινογόνο; Ο Ντόναλντ Τραμπ με ένα και μόνο προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα αποφάσισε να ζητήσει τη μαζική παραγωγή γλυφοσάτης στις ΗΠΑ, κρίνοντας πως το ζιζανιοκτόνο αυτό είναι απόλυτα απαραίτητο για τη διατροφική ασφάλεια της χώρας.

Τα ζιζανιοκτόνα με δραστική ουσία τη γλυφοσάτη, το γνωστότερο από τα οποία είναι το Roundup, είναι αυτά που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους αμερικανούς γεωργούς, όμως δεν υπάρχει ούτε μια κατασκευάστριά τους στις ΗΠΑ και η παραγωγή δεν καλύπτει τις ανάγκες, κάτι που σημαίνει πως είναι υποχρεωτική η εισαγωγή τους, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε έτσι το υπουργείο Γεωργίας να λάβει μέτρα, ιδίως να προωθήσει αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου, για να διευκολυνθεί η παραγωγή στο αμερικανικό έδαφος τόσο γλυφοσάτης όσο και φωσφόρου, πρόδρομου χημικού συστατικού απαραίτητου τόσο για να παράγεται γλυφοσάτη όσο και για άλλες, στρατιωτικές εφαρμογές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπροστά στις ανάγκες οι οποίες «ξεπερνούν κατά πολύ την τρέχουσα παραγωγή, η απειλή μείωσης ή διακοπής της παραγωγής θέτει σοβαρά σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και άμυνα, κάτι που συμπεριλαμβάνει την ασφάλεια του εφοδιασμού με τρόφιμα», σύμφωνα με το κείμενο.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος (EPA) δεν θεωρεί καρκινογόνα ουσία τη γλυφοσάτη, αντίθετα με το διεθνές κέντρο έρευνας για τον καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), που χαρακτηρίζει αυτή την ουσία «πιθανόν καρκινογόνα».

Ο γερμανικός κολοσσός Bayer, ο οποίος έχει εξαγοράσει την αμερικανική Monsanto, παραγωγό του Roundup, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θέλει να ρυθμιστεί το ζήτημα του ατέλειωτου σωρού μηνύσεων και αγωγών για το ζιζανιοκτόνο που εγείρουν κίνδυνο να κληθεί να πληρώσει δισεκατομμύρια δολάρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί εξάλλου να κληθεί να αποφανθεί για συνδεδεμένη υπόθεση.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο για το ζιζανιοκτόνο αυτό, που καταγράφει τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο, προκαλεί σφοδρές αντεγκλήσεις εδώ και χρόνια.

Στα τέλη του 2025, επιστημονική επιθεώρηση απέσυρε μελέτη που είχε δημοσιεύσει το 2000 κι υποστήριζε ότι η γλυφοσάτη δεν ήγειρε κανένα σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Η μελέτη, που κατηύθυνε για χρόνια τις πολιτικές αποφάσεις για την ουσία αυτή, δεν αποκάλυπτε πως υπάλληλοι της Monsanto είχαν συμμετάσχει στη σύνταξή της, ενώ παρέλειπε επίσης να λάβει υπόψη προηγούμενες μελέτες για τους κινδύνους η γλυφοσάτη να προκαλεί πράγματι καρκίνους.